Блок питания Fractal Design Integra SFX 450W (FSP450-60GHS(85))

Ассортимент блоков питания SFX в розничной сети не такой уж большой, особенно в России, и основные производители хорошо известны: это FSP, Sirtec и Enhance, на базе платформ которых производятся розничные продукты. Но достать для нужд тестирования продукт под торговой маркой самого завода в российских условиях бывает достаточно затруднительно. Вот и на этот раз нам предстоит познакомиться с решением под торговой маркой Fractal Design, в отношении которого не скрывается, что сделан он на базе модели FSP450-60GHS. Платформа достаточно возрастная, но очень популярная у производителей БП и готовых систем.

Базовая модель FSP отличается от версии для Fractal Design цветом покрытия. По умолчанию у блока питания стандартное гальванизированное покрытие серебристого цвета, в данном же случае источник питания имеет покрытие черного цвета.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 435 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,967, что является отличным показателем.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ (разборный) — 30 см до процессорного разъема 8 pin SSI (разборный) — 40 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector (разборный) — 40 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 15 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector — 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 2 разборные 4 pin Peripheral Connector — 15 pin Serial ATA Connector 2 на одном шнуре 4 pin Floppy Drive Connector —

Разъемов немного, провода короткие, но эти параметры вполне соответствуют корпусам, в которых применяются блоки питания данного формата.

Набор разъемов у базовой модели также отличается от версии для Fractal Design. У последней есть два восьмиконтактных разъема для видеокарты и один восьмиконтактный для питания ЦП, тогда как у базовой модели — один шестиконтактный и один четырехконтактный соответственно.

Схемотехника и система охлаждения

Конструкция БП вполне типична для бюджетных решений. Тут применяется групповая стабилизация и активный корректор коэффициента мощности. Радиаторы установлены очень тонкие — толщина основания порядка 1 мм, но благодаря достаточно большой площади рассеивания, а также распределению основных элементов по трем радиаторам, БП все-таки способен работать на максимальной мощности продолжительное время.

Во Fractal Design Integra SFX 450W применяются преимущественно конденсаторы Capxon.

В блоке питания установлен низкопрофильный вентилятор MGA8012ZR-O15 типоразмера 80 мм производства Protechnic Electric. Вентилятор основан на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

Нагрузочная способность канала +3.3VDC очень низкая. Значение напряжения по каналу +12VDC тоже не вызывает оптимизма.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. При типовой суммарной мощности нагрузки по каналам +3.3VDC и +5VDC максимальная мощность по каналу +12VDC при отклонении в пределах 3% от номинала составила около 200 Вт, а при отклонении в пределах 5% — около 375 Вт. Это составляет около 46% и 87% от заявленной мощности канала +12VDC, что не слишком впечатляет.

С другой стороны, в компактные корпуса формата Mini-ITX, для которых и предназначены блоки питания данного типа, достаточно редко устанавливают видеокарты со средней потребляемой мощностью выше 100 Вт в рабочем режиме, а часто они обходятся и вовсе без отдельного видеоадаптера. Мощность процессоров также обычно ограничивается значением около 100 Вт в максимуме, поэтому для большинства систем нагрузочная способность канала +12VDC у данной модели БП окажется достаточной. А вот для топовых конфигураций она не подойдет.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 70-80 Вт при отклонении 3% и около 110 Вт при отклонении 5%. Но так как отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, то использовать видеокарту с одним разъемом питания, потребляющую свыше 80 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами питания картина сильно не меняется: максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 95 Вт при отклонении 3% и около 170 Вт при отклонении 5%. Опять же отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, поэтому использовать видеокарту с двумя разъемами питания, потребляющую свыше 95 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 110 Вт при отклонении 3% и свыше 150 Вт при отклонении 5%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Тут полученного значения мощности должно хватить.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 115 Вт при отклонении 3% и свыше 150 Вт при отклонении 5%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор среднего уровня.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

На максимальной мощности блок питания рассеивает около 97 Вт, на мощности 50 Вт — около 15 Вт. 60 Вт он рассеивает на мощности около 300 Вт. Таким образом, экономичность можно считать невысокой.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,006 0 STB 0,04 0,3 Zload 0,073 4,8

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь все очень достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в режиме холостого хода — около 4,8 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

КПД у данной модели не слишком высокий. Значение данного параметра находится в районе 82-84 процентов в диапазоне мощности от 200 до 450 Вт, максимальное зарегистрированное значение составило около 83,2% при работе на мощности 300 Вт. На мощности 50 Вт КПД составил около 76,7%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 9,7

Значение сравнительно невысокое, так что есть шансы на нормальную работу с маломощными ИБП со ступенчатой аппроксимацией выходного напряжения в режиме автономной работы.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность конденсаторов находится на низком уровне (их температура ниже 60 градусов) во всем исследованном диапазоне мощности. Таким образом, блок питания имеет хороший запас по температуре конденсаторов.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

Шум блока питания находится на сравнительно невысоком уровне (ниже среднетипичного) при работе в диапазоне мощности от 50 до 200 Вт включительно. Такой уровень шума от работы БП будет малозаметен на фоне типичного шума в жилом помещении в дневное время суток, особенно при эксплуатации данного блока питания в системах, не имеющих какой-либо звукошумовой оптимизации. Уровень шума не является очень низким даже при минимальной нагрузке, но в типичных бытовых условиях большинство пользователей оценивает устройства с подобной акустической эргономикой как относительно тихие.

Шум на мощности 275 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне чуть выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах.

При работе на мощности 350 Вт шум превышает значение 40 дБА, его уровень можно оценить как весьма высокий.

Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания. При работе на мощности 450 Вт шум очень высокий.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 275 Вт. Для любителей тишины данная модель не подойдет, так как уровень шума блока питания не является очень низким даже при невысокой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 8 STB 1

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Fractal Design Integra SFX 450W находятся на среднем уровне. Это бюджетный продукт, рассчитанный на использование в компактных системах с не самыми мощными компонентами. В этом случае данный источник питания сможет проявить себя вполне достойно.

Итоги

В основе модели Fractal Design Integra SFX 450W лежит уже достаточно пожилая платформа FSP. Конденсаторы тут применены не самые плохие, а вот вентилятор на подшипнике скольжения не внушает оптимизма, особенно с учетом его довольно высокой максимальной скорости вращения.

Стоит отметить, что при нагрузке в пределах 200 Вт по каналу +12VDC блок питания имеет сравнительно невысокие отклонения напряжений от номинала по всем каналам, а также относительно невысокий уровень шума при работе. Для источника питания в компактном корпусе этого, зачастую, вполне достаточно.

Блок питания Fractal Design Integra SFX 450W (FSP450-60GHS(85)) предоставлен на тестирование производителем