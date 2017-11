Блок питания Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ (MPZ-C002-AFBAT)



Полная галерея наших фотографий этой модели Данная модель на сайте производителя Средняя цена T-1721285032 Розничные предложения L-1721285032-10 MIJ — это аббревиатура Made in Japan. Знакомая фраза, которая когда-то ласкала ухо советского человека. С тех пор прошло много времени, мир изменился, и сейчас эта фраза уже говорит не только о высоком качестве, но и о некой эксклюзивности продукта. Для современных компьютерных блоков питания такое место происхождения тем более удивительно. Упаковка представляет собой весьма оригинальную конструкцию: под внешней картонной оболочкой находится кофр, в котором располагается блок питания, а рядом с ним — и все прочие компоненты поставки, уложенные в два органайзера. Отметим, что содержимое кофра зафиксировано в упаковочном поролоне, а не свалено в кучу. Комплект поставки достаточно объемный, правда, в основном благодаря количеству шнуров питания. Но есть и приятные мелочи в виде стяжек двух видов. Характеристики Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 1200 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 1,0 — это максимальный и, разумеется, отличный показатель. Длина проводов и количество разъемов

Модульные до основного разъема АТХ — 70 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 70 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 81 см до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 75 см до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 75 см до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 75 см до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 75 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 12 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 12 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 12 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 12 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 55 см, плюс 11 см до второго, еще 11 см до третьего и еще 11 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 55 см, плюс 11 см до второго, еще 11 см до третьего и еще 11 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 11 см до второго, еще 11 см до третьего и еще 11 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 11 см до второго, еще 11 см до третьего и еще 11 см до четвертого такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 55 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 55 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 45 см, плюс 10 см до второго, еще 10 см до третьего и еще 10 см до четвертого такого же разъема, плюс еще 10 см до разъема питания FDD

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 2 разборные 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 12 разборные 4 pin Peripheral Connector 12 эргономичные 15 pin Serial ATA Connector 16 на 4 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1 К длине проводов претензий нет: до разъемов питания процессора — 70 и 81 сантиметр, что позволяет устанавливать данный блок питания даже в очень большие корпуса. Разъемов SATA Power достаточное количество, и размещены они на четырех шнурах питания. Единственное замечание к ним: все разъемы угловые, а использование таких разъемов не слишком удобно в случае накопителей, размещаемых с тыльной стороны основания для системной платы. С положительной стороны стоит отметить использование только ленточных проводов, что повышает удобство при сборке. Схемотехника и система охлаждения Основные полупроводниковые элементы размещены на нескольких радиаторах, импульсные источники питания на основе преобразователей постоянного тока напряжений +3.3VDC и +5VDC располагаются на дочерней плате. В блоке питания установлены конденсаторы преимущественно марки Nippon Chemi-Con. В блоке питания установлен вентилятор Cooler Master Silencio FP на базе подшипника с самосмазывающейся втулкой — это довольно неплохой вариант. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 2800 оборотов в минуту. Удручает тенденция делать у корпусов блоков питания штампованные решетки с небольшой полезной площадью. Очевидно, что это делается исключительно в угоду дизайну, а никак не в силу технической необходимости. Жаль, что и Cooler Master не смог избежать данной моды. Тестирование блока питания Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП. В данном случае никаких проблем не возникло, значения напряжений от номинала отклоняются не сильно. Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения. Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне. Отклонения значений выходных напряжений от номинала КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают одного процентов во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом. Более того, при типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают одного процента по каналу +12VDC и двух процентов по каналам +5VDC и +3.3VDC. Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC. Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании двух шнуров питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 300 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать очень мощные видеокарты. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через четыре разъема PCI-E В случае использования двух шнуров питания с двумя разъемами на каждом максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать очень мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti в паре. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через шесть разъемов PCI-E При нагрузке через шесть разъемов PCI-E максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 850 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать три мощные видеокарты. Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить. Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 200 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор, включая решения для разъемов 2011 и AM4, в том числе в серьезном разгоне. Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания. Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность Экономичность модели находится на высоком уровне: на максимальной мощности БП рассеивает около 121 Вт. 100 Вт он рассеивает на мощности порядка 1050 Вт, а 60 Вт — на 650 Вт. На мощности 50 Вт блок питания рассеивает около 15,6 Вт. Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,215 0,3 STB 0,215 0,4 Zload 0,217 6,7 Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то и тут все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в активном режиме — около 7 Вт. Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока Эффективность блока питания находится на очень хорошем уровне. Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 90% в диапазоне мощности от 300 до 1200 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило 91,7% на мощности 700 Вт. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил 76,2%. Тепловой режим Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут В блоке питания Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ вентилятор включается как при достижении пороговой температуры на термодатчике (температура конденсаторов составляла около 58 °C), так и при достижении выходной мощности около 520 Вт. Отключение вентилятора происходит только при достижении пороговой температуры на термодатчике (температура конденсаторов составляла около 50 °C). Таким образом, температурный диапазон не очень широкий. Сравнительно регулярные циклы запуска-остановки наблюдались только на мощности 500 Вт при длительности одного цикла порядка семи минут, что все же не очень хорошо. Кроме того, запуск вентилятора по мощности можно было настроить на более низкое значение, сделав режим работы конденсаторов еще более благоприятным. Также стоит учитывать, что в случае работы с остановленным вентилятором температура компонентов внутри БП сильно зависит от окружающей температуры воздуха, поэтому если она установится на уровне 40-45 °C, это приведет к более раннему включению вентилятора. Блок питания способен долговременно функционировать в безвентиляторном режиме при сравнительно невысокой нагрузке (до 350 Вт включительно) при условии температуры окружающего воздуха ниже 30 °C. Измерение уровня шума При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума. Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом. Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ имеет гибридную систему охлаждения, что означает возможность функционирования БП не только при активном, но и при пассивном охлаждении. Управление запуском вентилятора производится в зависимости и от температуры, и от мощности: при нагрузке от 520 Вт вентилятор стартует с минимальной задержкой даже при включении БП из холодного состояния. Подобный алгоритм работы является однозначным достоинством данной модели, так как при работе на высокой мощности не требуется прогрева компонентов для включения активного охлаждения, что минимизирует количество циклов старт/стоп, а также обеспечивает более щадящий тепловой режим эксплуатации компонентов блока питания. При работе в диапазоне до 350 Вт включительно шум блока питания находится на очень низком уровне — в пределах 25 дБА с расстояния 0,35 метра. При работе в диапазоне 500—750 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером. Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания. Уже при работе на мощности 1000 Вт шум превышает значение 40 дБА, его уровень можно оценить как весьма высокий. На максимальной мощности шум становится экстремально высоким и превышает 50 дБА. Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 750 Вт. Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра. На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором. Акустический шум электроники при работе на статичной мощности

с расстояния 0,04 метра В режиме ожидания шум электроники полностью отсутствует. В целом шум электроники можно считать относительно низким во всем измеренном диапазоне. Функционирование при повышенной температуре Уровень шума блока питания при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность Уровень шума, дБА Изменение, дБА Максимальная 54,5 0 500 Вт 35 1 125 Вт 33 13,3 Температура конденсаторов при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность Температура, °C Изменение, °C Максимальная 48 8 500 Вт 47 0 125 Вт 47 0 На финальном этапе тестовых испытаний мы решили проверить работу источника питания при повышенной температуре окружающего воздуха, которая составляла 40 градусов по шкале Цельсия. В ходе данного этапа тестирования производится нагрев помещения объемом около 8 м³, после чего выполняются измерения температуры конденсаторов и уровня шума блока питания на трех номиналах: на максимальной мощности БП, а также на мощности 500 и 125 Вт. К термонагруженности особых претензий нет — она изменилась минимально. Уровень шума заметно возрос лишь на мощности 125 Вт, к этому привело изменение режима работы вентилятора — в данном случае он совершал частые циклы старт/стоп, что негативно сказалось на акустической эргономике. На мощности 500 Вт вентилятор вращался постоянно. Оценка потребительских качеств Потребительские качества Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ находятся на вполне достойном уровне. Характеристики не максимальные, но откровенно слабых мест у этой модели нет, есть лишь отдельные недостатки. Среди них можно отметить высокий уровень шума на максимальной мощности и заметное увеличение шума даже на низкой мощности при повышении температуры окружающего воздуха. В то же время, блок питания имеет очень высокую мощность и высокую нагрузочную способность канала +12VDC, позволяющую эту мощность получить, а также невысокий уровень шума при мощности нагрузки до 350 Вт включительно, что позволяет собрать мощный системный блок с несколькими видеокартами, который будет относительно тихо работать при невысокой нагрузке. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с подшипником на самосмазываюшейся втулке. Итоги Блок питания получился довольно интересный, но не слишком выдающийся с точки зрения потребительских качеств. Эта модель больше подходит для использования в рабочих или майнинговых станциях, для которых уровень шума не критичен. А вот для домашнего ПК с парой видеокарт данная модель представляется явно избыточной и не очень хорошо подходящей из-за специфического алгоритма работы системы охлаждения. Не стоит исключать того, что часть блоков питания MasterWatt Maker 1200 MIJ (Made in Japan) будет приобретаться из-за места изготовления, которое Cooler Master всячески демонстрирует, в том числе и в названии модели.

Блок питания предоставлен на тестирование производителем

