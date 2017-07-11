Блок питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V 500W

В начале 2017 года компания Cooler Master представила новую серию блоков питания, которая получила легко произносимое название MasterWatt Lite 230V. В нее вошли четыре источника питания мощностью от 400 до 700 Вт. Как можно понять из названия, все модели рассчитаны исключительно на использование в электросетях с питающим напряжением 230 В (220—240 В). Не нужно путать данную серию с другой серией с похожим названием — MasterWatt Lite, в которую входит две модели.

Нам для тестирования был предоставлен блок питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V 500W с маркировкой MPX-5001-ACABW, что совпадает с маркировкой на сайте производителя. На момент написания обзора обнаружить серию MasterWatt Lite 230V на российском сайте Cooler Master не удалось, поэтому наша типовая ссылка ведет на англоязычную версию сайта. Стоимость данного источника питания — менее 3000 рублей, поэтому откровений тут ждать не приходится, но интересно, на что можно рассчитывать за эти деньги.

Упаковка для розничной продажи представляет собой коробку с цветной полиграфией из не самого толстого, мягко говоря, картона, внутри которой блок питания защищает упаковочный элемент из полиэтилена с ячейками, заполненными воздухом. Комплект поставки стандартен, но в него входит сетевой шнур, что в случае бюджетных продуктов встречается не всегда. Покрытие корпуса полуматовое гладкое, устойчивость к различным загрязнениям, типа следов от рук, не слишком высокая.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 456 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,912, что является средним показателем для современных решений подобной мощности, хотя для бюджетных продуктов такое значение вполне типично.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 52 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 55 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема, плюс еще 10 см до разъема питания FDD

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 2 на одном шнуре 4 pin Peripheral Connector 3 15 pin Serial ATA Connector 6 на 2 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1

Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 50 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до коннектора питания процессора — около 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Но в случае использования очень габаритных корпусов типоразмера full tower (и более) длина проводов до разъема питания процессора может оказаться недостаточной.

Все разъемы питания SATA Power угловые, что не всегда будет удобно при сборке.

Количество разъемов вполне достаточное для большинства применений, но группирование разъемов SATA Power только на двух шнурах может оказаться не слишком удобным в случае сборки системного блока в больших корпусах — полезнее было бы распределить эти разъемы по трем шнурам, хотя для столь бюджетного продукта тут еще довольно приличная реализация.

Схемотехника и система охлаждения

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух компактных радиаторах, оребрение которых выполнено путем расщепления верхней части пластины. К достоинствам такой конструкции относится низкое аэродинамическое сопротивление теплорассеивающих элементов, а к недостаткам — низкая теплоемкость и сравнительно малая площадь теплорассеивания.

Конструкция БП вполне стандартна для бюджетных решений: используется схема групповой стабилизации для каналов +12VDC и +5VDC, а также индивидуальный стабилизатор для канала +3.3VDC в выходном каскаде. Присутствует вполне полноценный сетевой фильтр на основной плате, включающий варистор и предохранитель. Также имеется фильтр коммутационных помех, собранный на сетевом разъеме.

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, дроссель которого упакован в пластиковый корпус в открытом исполнении. Источник питания рассчитан на работу в электросетях с номинальным напряжением 230 вольт, то есть имеет стандартный, а не расширенный диапазон питающих напряжений.

В качестве высоковольтного конденсатора используется емкость Teapo, а низковольтные конденсаторы тут установлены преимущественно Taicon, Su’scon и Teapo. Очень бюджетный вариант.

На сайте Cooler Master заявлено использование некоего Cooler Master’s 120mm HDB temperature control fan. На практике в его роли выступает вполне обычный вентилятор Yate Loon, собранный, судя по маркировке производителя, на обычном подшипнике скольжения, также именуемом втулкой. Вентилятор имеет типоразмер 120 мм и маркировку D12SH-12; по данным производителя, его максимальная скорость вращения равна 2200 оборотов в минуту. С точки зрения замены штатного вентилятора ситуация неплохая, так как подобный типоразмер довольно широко распространен среди вентиляторов, имеющихся в продаже. Подключается вентилятор через двухконтактный разъем.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

В данном случае никаких проблем не возникло, значения напряжений от номинала отклоняются не сильно.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. При типовой суммарной мощности нагрузки по каналам +3.3VDC и +5VDC максимальная мощность по каналу +12VDC при отклонении в пределах трех процентов от номинала составила около 170 Вт, а при отклонении в пределах пяти процентов от номинала — около 370 Вт, что составляет около 37% и 81% от заявленной мощности канала +12VDC. Не самый впечатляющий результат, но ожидаемо для ультрабюджетной модели.

Ожидаемо присутствует сильно выраженная тенденция к задиранию значения напряжения по каналу +5VDC при низкой нагрузке на данную линию и выходной мощности свыше 150 Вт по каналу +12VDC, а при мощности свыше 300 Вт по каналу +12VDC отклонения уже превышают 5 процентов от номинала. Стоит учитывать это при выборе БП, потому как подобные характеристики могут быть критичными для отдельных конфигураций, а также могут снизить срок службы компонентов, питающихся от данной линии, из-за их повышенного нагрева.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 60 Вт при отклонении 3% и около 140 Вт при отклонении 5%. Но так как отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, то использовать видеокарту с одним разъемом питания, потребляющую свыше 60 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами питания картина сильно не меняется: максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 70 Вт при отклонении 3% и около 150 Вт при отклонении 5%. Опять же, отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, поэтому использовать видеокарту с двумя разъемами питания, потребляющую свыше 70 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы. С учетом того, что видеокарты с двумя разъемами питания обычно имеют максимальное потребление свыше 100 Вт, использование таких видеокарт с данным источником питания может вызвать зависания и перезагрузки при работе на максимальных настройках и/или разрешениях.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 140 Вт при отклонении 3% и свыше 150 Вт при отклонении 5%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что полученного значения мощности должно хватить для нормального использования видеокарт без разъема дополнительного питания.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 70 Вт при отклонении 3% и около 135 Вт при отклонении 5%, что позволяет использовать десктопные процессоры среднего уровня как для сокета Socket 1150/51/55, так и для Socket AM3/FM2.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

Экономичность у данной модели довольно низкая, особенно на высоких мощностях. На максимальной мощности БП рассеивает около 120 Вт. 60 Вт он рассеивает на мощности около 260 Вт, 100 Вт — на мощности около 430 Вт.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,037 0,2 STB 0,079 0,3 Zload 0,096 4,8

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в режиме холостого хода — около 4,8 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

Эффективность БП находится на относительно невысоком уровне. Согласно нашим измерениям, КПД данного блока питания достигает значения свыше 80% в диапазоне мощности от 200 до 500 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 81,4% на мощности 400 Вт. КПД на мощности 50 Вт составил около 72,7%.

Измерить пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах в данном случае не удалось — по-видимому, высоковольтный фильтр хорошо его гасит. Таким образом, блок питания можно считать пригодным для использования с ИБП соответствующей мощности — от 625 В·А.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность во всем диапазоне мощности находится на низком уровне.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

При работе в диапазоне 50—125 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером.

Шум в диапазоне 200—275 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне чуть выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах. Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания. Уже при работе на мощности 350 Вт шум превышает значение 40 дБА, его уровень можно оценить как весьма высокий. На максимальной мощности шум становится экстремально высоким.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 275 Вт. Для любителей тишины данная модель не подойдет, так как уровень шума блока питания не является очень низким даже при невысокой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 5 STB 0

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Cooler Master MasterWatt Lite 230V 500W — это эконом-продукт, рассчитанный на минимальный бюджет. С точки зрения потребительских качеств, похвастаться данная модель может разве что сравнительно неплохим набором разъемов, а также проводами вполне адекватной длины. Шум при работе средний при невысокой нагрузке, затем он переходит в повышенный. Нагрузочная способность канала +12VDC тут относительно низкая, также вызывают настороженность параметры канала +5VDC.

В связи с вышеизложенным, высоко оценить потребительские качества данного продукта не представляется возможным даже с учетом его невысокой стоимости.

Итоги

Cooler Master MasterWatt Lite 230V 500W представляет собой вполне типичный пример современного ультрабюджетного БП со средней заявленной выходной мощностью, которую он хоть и способен отдать, но с заметными отклонениями, что делает его малопригодным к использованию в системе с мощной дискретной видеокартой. Данная модель предназначена питать бюджетные конфигурации экономных потребителей, которые выбирают источник питания исходя из стоимости и заявленной мощности в названии.

Блок питания предоставлен на тест производителем