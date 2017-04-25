Блок питания Chieftec PSF-400B

В нашу лабораторию поступил очередной блок питания компании Chieftec, который формально относится к серии Smart, как и рассмотренный ранее GPS-750C. Фактически же данная модель предназначена для установки в серверные корпуса серии UNC производства Chieftec. Вот что сообщает изготовитель о данной модели:

В наши дни системные интеграторы наряду с надёжными шасси требуют для своих систем надёжные и стабильно работающие блоки питания. Блок питания Chieftec PSF-400B соответствует и даже превосходит эти требования. Являясь надёжным источником напряжения для всех UNC-корпусов, начиная с 2U-систем и заканчивая 5U, этот блок питания разработан для любого возможного решения...

К нам данная модель попала в полиэтиленовом пакете, который в просторечии называется пупырчатым. Можно сделать вывод, что в розничной продаже, где этот БП представлен достаточно широко, упаковка будет такая же или ее не будет вообще. Впрочем, упаковка — не самый важный вопрос.

Корпус Chieftec PSF-400B выполнен из тонкой стали со стандартным гальванизированным покрытием серебристого цвета. Решетка проволочная, под ней установлен вентилятор типоразмера 80 мм на шарикоподшипнике. Размеры блока питания стандартные, длина составляет 140 мм.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 360 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,90, что является средним показателем для современных решений подобной мощности, хотя для бюджетных продуктов такое значение вполне типично.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 48 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 48 см до разъема питания видеокарты 6-pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 48 см до первого разъема SATA Power Connector — 48 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 48 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 48 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector — 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector 1 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 4 pin Peripheral Connector 3 15 pin Serial ATA Connector 4 на двух шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1

Провода у Chieftec PSF-400B очень короткие, хотя они чуть длиннее, чем у младших моделей этой серии. Длина шнура до разъема питания процессора составляет скромные 48 сантиметров, что ставит под сомнение возможность использования данной модели в полноразмерных корпусах с нижним расположением БП при наличии установленной видеокарты, так как провод такой длины можно лишь протянуть напрямую, а в случае установленной видеокарты или любой другой платы расширения ее придется как-то огибать. Стоит заранее предусмотреть этот нюанс и приобретать данный БП лишь для более компактных корпусов (microATX) и плат с разъемом питания процессора, расположенным ближе к центру, а не в левом верхнем углу.

Количество разъемов является вполне достаточным для системного блока среднего уровня. Разъемы SATA Power размещены на двух независимых шнурах отдельно от разъемов Peripheral Connector («молекс»), что в случае бюджетных продуктов встречается нечасто. Исполнение шнуров также выгодно отличается от БП Chieftec TPS-500S, который мы тестировали ранее.

Количество разъемов лимитирует максимальную мощность, которую блок питания сможет отдать при подключении в реальной системе, на уровне порядка 300 Вт по каналу +12VDC.

Схемотехника и система охлаждения

Перед нами один из вариантов бюджетной платформы CWT, на основе которой выполнена данная модель блока питания.

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух компактных радиаторах, оребрение которых выполнено путем расщепления верхней части пластины. К достоинствам такой конструкции относится низкое аэродинамическое сопротивление теплорассеивающих элементов, а к недостаткам — низкая теплоемкость и сравнительно малая площадь теплорассеивания.

Конструкция БП вполне стандартна для бюджетных решений: используется схема групповой стабилизации для каналов +12VDC и +5VDC, а также индивидуальный стабилизатор для канала +3.3VDC в выходном каскаде. Присутствует вполне полноценный сетевой фильтр на основной плате, включающий варистор и предохранитель, также имеется фильтр коммутационных помех, собранный на сетевом разъеме. В качестве высоковольтного конденсатора используется емкость Aishi, а вот низковольтные конденсаторы тут установлены преимущественно Capxon и Su’scon (а также небольшое количество конденсаторов Junfu). Это тоже несколько лучше, чем набор конденсаторов, установленный в TPS-500S.

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, дроссель которого упакован в пластиковый корпус. Источник питания рассчитан на работу в электросетях с номинальным напряжением от 100 до 240 вольт, т. е. имеет расширенный диапазон питающих напряжений, что может оказаться полезным при работе от сети, в которой имеются значительные отклонения от номинальных значений.

В Chieftec PSF-400B установлен вентилятор D80BH-12(HH), который, судя по маркировке производителя, основан на подшипнике качения и имеет скорость вращения 2700 об/мин. Вентилятор произведен компанией Yate Loon Electronics. С точки зрения срока службы подшипник качения выглядит более предпочтительно, чем типичный подшипник скольжения, используемый в компьютерных вентиляторах. Для бюджетного продукта использование такого вентилятора нетипично, это вполне можно считать достоинством.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

В данном случае никаких проблем не возникло, значения напряжений отклоняются от номинала не сильно.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают трех процентов по каналам +5VDC и +3.3VDC, что также не слишком типично для бюджетных решений. Отсутствует и заметное задирание напряжения по каналу +5VDC при низкой нагрузке на него.

Данная модель БП хорошо подходит для современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC и отсутствия заметного отклонения напряжений по остальным каналам в типовых режимах работы.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Это позволяет использовать любую современную видеокарту с однопортовым питанием без особых опасений.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, то высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор как для сокета Socket 1150/51/55/56, так и для Socket AM3/FM2.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

На максимальной мощности блок питания рассеивает около 82 Вт, на мощности 50 Вт — около 14,6 Вт. 60 Вт он рассеивает на мощности около 300 Вт. Таким образом, экономичность можно считать удовлетворительной.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,001 0 STB 0,145 0,2 Zload 0,154 5,1

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь также все очень достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в режиме холостого хода — около 5 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

КПД у данной модели не слишком высокий. Значение данного параметра находится в районе 82-84 процентов в диапазоне мощности от 100 до 400 Вт, максимальное зарегистрированное значение составило около 83,9% при работе на мощности 200 Вт. На мощности 50 Вт КПД составил около 77,39%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 14,5

С точки зрения абсолютных значений, пусковой ток совсем не маленький, поэтому использования с дешевыми маломощными ИБП в данном случае лучше избегать, предпочтя им решения от 1000 В·А с двумя батареями на борту. Если же сравнивать с блоками питания аналогичной мощности, то показатели пускового тока у данного источника питания находятся на среднем уровне и далеки от максимальных значений, зарегистрированных нами, что также можно оценить положительно.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность конденсаторов находится на низком уровне (их температура ниже 60 градусов) во всем исследованном диапазоне мощности. Таким образом, блок питания имеет хороший запас по температуре конденсаторов.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

При работе в диапазоне 50—200 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером.

Шум на мощности 275 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне чуть выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах. Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания. Уже при работе на мощности 350 Вт шум превышает значение 40 дБА, его уровень можно оценить как весьма высокий.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 275 Вт. Для любителей тишины данная модель не подойдет, так как уровень шума блока питания не является очень низким даже при невысокой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 2,7 STB 0

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Chieftec PSF-400B находятся на среднем уровне. К электрическим характеристикам данной модели при работе в типовых режимах особых претензий нет. А вот акустическая эргономика тут довольно плохая, если рассматривать данный продукт с точки зрения эксплуатации в домашних условиях. Кроме того, у этого БП не самые длинные провода и не слишком много разъемов на них.

Итоги

Блок питания Chieftec PSF-400B является вполне удачным решением для офисного компьютера или бюджетного домашнего компьютера при условии, что не требуется очень низкий уровень шума при его работе. Проблема с короткими проводами не является существенной при выборе компактного корпуса и платы формата microATX. Несмотря на не самую удачную акустическую эргономику БП, в офисных или в домашних условиях в дневное врем суток он обеспечивает относительно комфортный уровень шума при работе на мощности до 275 Вт включительно, что позволяет использовать почти любой «бытовой» процессор и почти любую видеокарту с однопортовым питанием. В целом продукт производит позитивное впечатление при сравнении с большинством аналогов в данной ценовой категории.

Блок питания Chieftec PSF-400B предоставлен на тестирование производителем