Блок питания Chieftec ELP-600S

Очередной продукт компании Chieftec, с которым мы познакомимся сегодня, относится к серии Element — это новая серия, которая предназначена для развивающихся рынков. В частности, его можно встретить в продаже в странах Восточной Европы, на Украине и в России. Модель предназначения для использования только в сетях с напряжением 230 В. Ее стоимость составляет около 50 евро, а в РФ ее на момент подготовки статьи можно было купить за 3 с небольшим тысячи рублей.

Блок питания поставляется в упаковке для розничной продажи, представляющей собой небольшую коробку из не слишком толстого картона. Поскольку две боковые стенки сделаны двойными, в закрытом состоянии коробка имеет вполне достаточную жесткость.

Покрытие корпуса полуматовое гладкое, устойчивость к различным загрязнениям, типа следов от рук, не слишком высокая.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 552 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,92, что является средним показателем для современных решений подобной мощности, хотя для бюджетных продуктов такое значение вполне типично.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 52 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 53 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 52 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 2 на одном шнуре 4 pin Peripheral Connector 2 15 pin Serial ATA Connector 4 на 2 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1

Количество разъемов и их компоновка на шнурах вполне соответствуют бюджетным решениям, но для мощного источника питания набор проводов мог бы быть и побогаче. Разъемы расположены на малом количестве шнуров, а их количество затрудняет создание высокопроизводительных систем без переходников.

Провода у Chieftec ELP-600S короткие. Длина шнура до разъема питания процессора составляет около 53 сантиметров, что ставит под сомнение возможность использования данной модели в полноразмерных корпусах с нижним расположением БП при наличии установленной видеокарты, так как провод такой длины можно протянуть только напрямую, а в случае установленной видеокарты или любой другой платы расширения ее придется как-то огибать. Стоит заранее предусмотреть этот нюанс и приобретать данный БП лишь для более компактных корпусов (microATX) и плат с разъемом питания процессора, расположенным ближе к центру, а не в левом верхнем углу. Впрочем, в корпусах с верхним расположением БП проблем возникнуть не должно и так.

Что касается подключения накопителей, то и тут возможны проблемы, поскольку все разъемы для их подключения расположены на двух шнурах, которые гигантской длиной также не отличаются. Особенно данное замечание актуально для накопителей в отсеках формата 5,25 дюйма, расстояние до которых от БП обычно достаточно приличное. С накопителями формата 3,25 и 2,5 дюйма тоже возможны некоторые сложности. Наконец, подключить одновременно накопители, расположенные в отсеках формата 5,25 и 3,25 дюйма и на оборотной стороне основания для системной платы (или в любом другом месте), будет затруднительно, поскольку шнуров с разъемами всего два. В общем, набор накопителей в данном случае желателен минимальный: системный диск, винчестер для хранения данных и опционально еще один накопитель, расположенный рядом с одним из вышеуказанных. Рассчитывать на что-то большее тут не стоит.

Схемотехника и система охлаждения

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух компактных радиаторах, оребрение которых выполнено путем расщепления верхней части пластины. К достоинствам такой конструкции относится низкое аэродинамическое сопротивление теплорассеивающих элементов, а к недостаткам — низкая теплоемкость и сравнительно малая площадь теплорассеивания.

Конструкция БП вполне стандартна для бюджетных решений: используется схема групповой стабилизации для каналов +12VDC и +5VDC, а также индивидуальный стабилизатор для канала +3.3VDC в выходном каскаде. Присутствует вполне полноценный сетевой фильтр на основной плате, включающий варистор и предохранитель. Также имеется фильтр коммутационных помех, собранный на сетевом разъеме.

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, дроссель которого упакован в пластиковый корпус. Источник питания рассчитан на работу в электросетях с номинальным напряжением 230 вольт, то есть имеет стандартный, а не расширенный диапазон питающих напряжений.

В качестве высоковольтного конденсатора используется емкость Elite, а вот низковольтные конденсаторы тут установлены преимущественно Capxon и Su’scon (а также небольшое количество конденсаторов Junfu), что для столь бюджетного продукта является неплохим вариантом.

В блоке питания установлен вентилятор типоразмера 120 мм — D12SH-12, имеющий, по данным производителя, максимальную скорость вращения 2200 оборотов в минуту. Вентилятор основан на подшипнике скольжения и произведен компанией Yate Loon Electronics. С точки зрения замены штатного вентилятора ситуация неплохая, так как подобный типоразмер довольно широко распространен среди вентиляторов, имеющихся в продаже. Подключается вентилятор через двухконтактный разъем.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

Нагрузочная способность каналов +3.3VDC и +12VDC находится на низком уровне.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. При типовой суммарной мощности нагрузки по каналам +3.3VDC и +5VDC максимальная мощность по каналу +12VDC при отклонении в пределах трех процентов от номинала составила около 230 Вт, а при отклонении в пределах 5% — около 380 Вт. Это составляет около 42% и 69% от заявленной мощности канала +12VDC, что вполне типично для БП этого ценового сегмента.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 90 Вт при отклонении 3% и около 135 Вт при отклонении 5%. Но так как отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, то для обеспечения гарантированной стабильной работы использовать видеокарту с одним разъемом питания, потребляющую свыше 90 Вт, с данным блоком питания не стоит.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами питания картина сильно не меняется: максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 100 Вт при отклонении 3% и около 140 Вт при отклонении 5%. Отклонение напряжения опять же происходит в сторону уменьшения, поэтому использовать видеокарту с двумя разъемами питания, потребляющую свыше 100 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 50 Вт при отклонении 3% и около 90 Вт при отклонении 5%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, то высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Тут все не слишком хорошо.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составила около 110 Вт при отклонении 3% и свыше 150 Вт при отклонении 5%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор как для сокета Socket 1150/51/55, так и для Socket AM3/FM2.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

Экономичность у данной модели довольно низкая, особенно на высоких мощностях. На максимальной мощности БП рассеивает около 162 Вт. 60 Вт он рассеивает на мощности около 260 Вт, 100 Вт — на мощности около 430 Вт.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,016 0,1 STB 0,064 0,3 Zload 0,114 3,6

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь все очень достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в режиме холостого хода — около 3,6 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

Эффективность БП находится на относительно невысоком уровне. Согласно нашим измерениям, КПД данного блока питания достигает значения свыше 80% в диапазоне мощности от 200 до 500 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 82% на мощности 400 Вт. КПД на мощности 50 Вт составил около 72,25%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 16,5

С точки зрения абсолютных значений, пусковой ток отнюдь не маленький, поэтому использования с дешевыми маломощными ИБП в данном случае лучше избегать, предпочтя им решения от 1000 В·А с двумя батареями на борту. Если же сравнивать с блоками питания аналогичной мощности, то показатели пускового тока у данного источника питания находятся на среднем уровне и далеки от максимальных значений, зарегистрированных нами, что также можно оценить положительно.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

В диапазоне мощности до 275 Вт включительно термонагруженность БП можно оценить как невысокую, на более высоких номиналах мощности — как удовлетворительную.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

Шум Chieftec ELP-600S находится на сравнительно низком уровне (ниже среднетипичного) при работе в диапазоне мощности 50—350 Вт. Такой шум будет малозаметен на фоне типичного фонового шума в помещении в дневное время суток, особенно при эксплуатации данного блока питания в системах, не имеющих какой-либо звукошумовой оптимизации. Уровень шума не является очень низким даже при минимальной нагрузке, но в типичных бытовых условиях большинство пользователей оценивает устройства с подобной акустической эргономикой как относительно тихие.

Шум на мощности 500 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах. Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания. При работе на мощности 600 Вт шум заметно превышает значение 40 дБА, его уровень можно оценить как весьма высокий.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 2,5 STB 0,5

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Chieftec ELP-600S находятся на среднем уровне — это эконом-продукт, рассчитанный на минимальный бюджет с заявленной высокой мощностью. Формально блок питания способен отдать заявленную мощность, но осуществить это практически в реальной системе будет сложно, как из-за скромного штатного набора разъемов, так и из-за низкой нагрузочной способности шины +12VDC.

Итоги

Данная модель представляет собой вполне типичный пример современного бюджетного БП с высокой заявленной выходной мощностью, которую он хоть и способен выдать, но с большими отклонениями, что делает его непригодным к использованию в реальной системе с полной заявленной нагрузкой. Кроме того, снять с него 600 Вт в реальной системе без вязанки переходников будет попросту невозможно с таким набором разъемов — ватт 400 максимум. А с учетом невысоких характеристик канала питания видеокарты данная модель обречена питать бюджетные конфигурации экономных потребителей, которые выбирают БП исходя из стоимости и числа в названии. С другой стороны, Chieftec ELP-600S показывает относительно неплохие результаты с точки зрения акустической эргономики, что может быть востребовано в бюджетных системах, а также в офисных и производственных помещениях, где и так хватает иных источников шума.

Блок питания Chieftec ELP-600S предоставлен на тестирование производителем