Блок питания Aerocool KCAS-750G

Блок питания KCAS-750G был представлен в июле 2017-го в составе группы из семи моделей, которые влились в известную серию KCAS компании Aerocool. Диапазон этих моделей простирается от 550 до 850 Вт. Все блоки питания характеризуются наличием сертификата 80Plus Gold, что отражено в их названии (суффикс G). Среди них есть решения не только с фиксированным набором проводов, но и в модульном исполнении, со съемными проводами.

RGB-подсветка вентилятора в блоке питания совместима с системами управления подсветкой материнских плат, включая Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, также имеется возможность использования контроллера собственного производства P7-Hub (P7-H1), который приобретается отдельно.

Поставляется блок питания в коробке с глянцевой полиграфией. Картон, из которого изготовлена коробка, не особенно плотный, но минимальную защиту обеспечивает. Одним словом, вполне обычный бюджетный вариант.

Сам корпус БП, к счастью, просто матовый с наклейкой с крупной надписью темно-красного цвета. Не сказать, что она сильно улучшает впечатление от внешнего вида, но определенную самобытность оформлению БП безусловно придает. Вентилятор закрывает черная проволочная решетка, так что БП выглядит весьма неплохо.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 750 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 1,0 — это максимальный и, разумеется, отличный показатель.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 55 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 57 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 45 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 45 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 58 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 38 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, еще 15 см до разъема Peripheral Connector («молекс») и еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 38 см, плюс 15 см до разъема Peripheral Connector («молекс») и еще 15 см до второго такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 4 разборные 4 pin Peripheral Connector 4 15 pin Serial ATA Connector 7 на 3 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1

По количеству разъемов БП не уступает большинству существенно более дорогих продуктов, но расположены они не совсем удобно, если говорить про использование в высоких корпусах с нижним БП. В корпусах типоразмера miditower особых неудобств из-за комбинированного размещения разъемов SATA Power и периферийных возникнуть не должно, если собирать типовую конфигурацию с 2-3 накопителями. А вот в случае большего количества устройств, требующих питания, сложности, вполне вероятно, возникнут.

Длина проводов позволяет проложить их в среднеразмерных корпусах с нижним расположением БП, но далеко не в любом современном корпусе сборка системы с блоком питания, имеющим подобную длину проводов, будет комфортной, поэтому приобретать данную модель лучше для компактных корпусов — возможно, формата microATX. 57 см до разъема питания процессора — это не очень много с учетом особенностей конструкции современных корпусов.

Схемотехника и система охлаждения

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух радиаторах среднего размера с оребрением. Независимые источники +3.3VDC и 5VDC установлены на двух дочерних печатных платах и дополнительных теплоотводов не имеют — это вполне типично для блоков питания с активным охлаждением. В блоке питания установлен высоковольтный конденсатор производства Teapo, а в низковольтной части — преимущественно конденсаторы Teapo и Jun Fu, так что тут заметна некоторая экономия. Ведущие производители сейчас, как правило, устанавливают высоковольтные конденсаторы японских брендов — видимо, с целью минимизации возвратов во время гарантийного срока.

В блоке питания установлен вентилятор PY-122512S производства Poweryear. Данная модель вентилятора основана на подшипнике скольжения и имеет максимальную скорость вращения 1800 об/мин при напряжении питания 12 вольт. Подключение двухпроводное.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

Нагрузочная способность канала +3.3VDC не является высокой, других проблем выявлено не было.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают двух процентов во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают двух процентов по каналам +5VDC и +12VDC и трех процентов по каналу +3.3VDC. Впрочем, стоит отметить не слишком высокую нагрузочную способность канала +3.3VDC в целом. Для мощных современных систем данная модель БП хорошо подходит из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами при использовании одного шнура питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать достаточно мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через четыре разъема PCI-E

В случае использования двух шнуров питания с двумя разъемами на каждом максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать очень мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti в паре.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 200 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор, включая решения для разъемов Socket 2011 и Socket AM4, в том числе в разгоне.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

На максимальной мощности блок питания рассеивает около 142 Вт, на мощности 50 Вт — около 19 Вт. 60 Вт он рассеивает на мощности около 370 Вт, а 100 Вт — примерно на 580 Вт. Таким образом, экономичность можно считать удовлетворительной.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,001 0 STB 0,047 0,2 Zload 0,064 5,3

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь все также весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в режиме холостого хода — около 5 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

Эффективность БП находится на среднем уровне. Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 85% в диапазоне мощности от 200 до 600 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 86,2% на мощности 300 Вт. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил около 72,2%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 21

С точки зрения абсолютных значений, пусковой ток совсем не маленький, поэтому использования с дешевыми маломощными ИБП в данном случае лучше избегать, предпочтя им решения от 1000 В·А с двумя батареями на борту. Если же сравнивать с блоками питания аналогичной мощности, то показатели пускового тока у данного источника питания находятся на среднем уровне и далеки от максимальных значений, зарегистрированных нами, что также можно оценить положительно.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность во всем диапазоне мощности находится на невысоком уровне.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

Шум блока питания находится на сравнительно низком уровне (ниже среднетипичного) при работе в диапазоне мощности 50—350 Вт. Такой шум будет малозаметен на фоне типичного фонового шума в помещении в дневное время суток, особенно при эксплуатации данного блока питания в системах, не имеющих какой-либо звукошумовой оптимизации. Уровень шума не является очень низким даже при минимальной нагрузке, но в типичных бытовых условиях большинство пользователей оценивает устройства с подобной акустической эргономикой как относительно тихие.

При работе на мощности 500 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером.

Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания.

При нагрузке в 750 Вт шум блока питания преодолевает эргономичный предел в 40 дБА при расположении блока питания в ближнем поле по отношению к пользователю. Подобный уровень шума можно охарактеризовать как достаточно высокий.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 350 Вт. Для любителей тишины данная модель не подойдет, поскольку уровень шума блока питания не является очень низким даже при невысокой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 5,5 STB 0

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Aerocool KCAS-750G находятся на вполне приличном уровне. Правда, ничем выдающимся, включая акустическую эргономику и экономичность, блок питания похвастаться не может, но и откровенно слабых мест у этой модели нет — есть лишь отдельные недостатки, которые типичны для большинства современных БП той же ценовой категории. Среди них можно отметить низкую нагрузочную способность канала +3.3VDC, высокий уровень шума на максимальной мощности, не самое удачное расположение разъемов на проводах, а также не самую большую длину последних. В то же время, Aerocool KCAS-750G имеет высокую нагрузочную способность канала +12VDC, приемлемый уровень шума при мощности нагрузки до 500 Вт включительно, что позволяет собрать игровой системный блок с видеокартой на одном из GPU старших серий, например на GTX 1080.

Интересным решением кажется поддержка систем подсветки Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, а также возможность использование совместимого опционального контроллера собственного производства Aerocool. Для любителей оригинальной подсветки это может оказаться решающим фактором.

Итоги

Данная модель основана на достаточно современной платформе и обеспечивает вполне адекватный уровень шума в широком диапазоне мощности, а также высокую нагрузочную способность канала +12VDC, что позволяет позиционировать Aerocool KCAS-750G в качестве относительно бюджетного источника питания для игровых систем с одним топовым GPU на борту. Правда, в таком случае мощность этого БП будет несколько избыточна, поскольку для решения подобных задач достаточно источников питания мощностью 550-650 Вт. С двумя видеокартами данная модель тоже вполне справится, но уже с бо́льшим шумом и бо́льшими отклонениями напряжения от номинала по каналу +12VDC.

В Aerocool KCAS-750G используются компоненты эконом-класса, поэтому отнести данное решение можно скорее к нижней части среднебюджетного сегмента, что подтверждает стоимость в районе 5250 рублей.

Блок питания Aerocool KCAS-750G предоставлен на тестирование производителем