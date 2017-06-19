Аксессуары для корпусов компании SilverStone

Добавление дюжины винчестеров, USB Type-C и быстрой зарядки

Продажи «традиционных» модульных настольных компьютеров давно уже переживают далеко не лучшие времена, однако этот класс техники интересен не только теплой ламповостью. Действительно: что нам, как пользователям, дает собственно модульность? Отличную ремонтопригодность, модернизируемость и расширяемость — для чего она и придумана. И касается это не только платформенных компонентов, но и периферии, а также ее интерфейсов. Например, попробуйте добавить к относительно старому ноутбуку поддержку USB 3.0 или USB 3.1 — с большой долей вероятности ничего не получится. С настольным компьютером это проделывается без особых проблем.

Дорабатывать можно и отдельные компоненты системы. Например, корпус. Ведь некоторые принципы, казавшиеся незыблемыми лет 10 назад, уже могли устареть, но нужно ли менять удачную модель корпуса только из-за того, что на его лицевой панели нет упомянутых портов USB 3.0? Разумеется, нет — проще их добавить, если в остальном корпус пользователя устраивает: это и обойдется дешевле, и возни потребует меньше. А результат может оказаться более удачным, чем в случае поиска такого же, но с перламутровыми пуговицами.

Стоит заметить, что долгое время выпуск разнообразных адаптеров/переходников/панелек был уделом небольших и малоизвестных фирм. Однако в условиях современных реалий это направление быстро заинтересовало компании, специализирующиеся на розничных продажах разнообразных компьютерных корпусов: новых ПК нужно меньше, модернизация старых редко требует замены корпуса, так что нужно осваивать смежные рынки. А где искать аксессуары для корпусов в первую очередь, как не у производителя этих самых корпусов? Сегодня мы на примере трех устройств компании SilverStone оценим, что из этого получается.

SilverStone SST-ECM21

Для разминки начнем с самого простого устройства, способного, тем не менее, заинтересовать (судя по вопросам в конференции) многих пользователей компьютеров. SST-ECM21 — простой адаптер с интерфейсом PCIe для SSD формата M.2. Часть таких SSD изначально продается с аналогичными адаптерами в комплекте — со времен первых моделей. Однако появление разъемов M.2 на платах, рост продаж ноутбуков с разъемами M.2 и общее снижение цен накопителей этого класса уже привело к тому, что часть производителей начала на подобном аксессуаре экономить. И хорошо еще, если доступны разные варианты комплектов поставки (как у Plextor M8Pe), потому что иногда продается только карта (чем активно занимается Samsung). Да и в первом случае есть вероятность ошибиться, приобретя не совсем то, что нужно, а потом долго думать, как установить этот SSD в компьютер. Причем даже если материнская плата имеет разъем М.2, это не всегда решает проблему: он может быть подключен лишь к паре линий PCIe 2.0, в то время как современные NVMe-накопители способны использовать более быстрый PCIe 3.0 x4. Да, на практике разница между ними невелика, но зачем себя ограничивать без необходимости? :) А еще может возникнуть желание установить в систему пару-тройку таких SSD, имея всего один разъем М.2 на плате.

Вот тут как раз на помощь и приходят подобные адаптеры, использующие электрическую совместимость «больших» и «маленьких» слотов PCIe. Таких моделей на рынке достаточно много, причем по разной цене и с разной функциональностью — в SilverStone выбрали самый простой, но в большинстве случаев достаточный вариант: переходник с M.2 на слот PCIe x4 (или более широкий). Сосредоточились при этом на качестве исполнения и комплектации — в частности, в коробке можно обнаружить дополнительную планку для использования адаптера в низкопрофильных корпусах. Несмотря на то, что большинство NVMe SSD ныне выпускается в формате 2280, поддерживаются и более короткие платки: 2230, 2242 и 2260 (а вдруг со временем пригодится?). Из интересных особенностей — светодиодный индикатор активности. Точнее, по сути, два индикатора: выведенную на заднюю планку пару обычно никто не увидит, но есть и двухштырьковый разъем для подключения светодиода на «морде» корпуса. Нельзя сказать, что это так уж необходимо, но многие пользователи испытывают определенный дискомфорт, не наблюдая привычного мигания лампочки при дисковой активности — вот их проблема и решена.

А в остальном все просто. Питание только по шине — чего вполне достаточно на практике, да и преобразователи только цену изделия повышают. Поддерживаются только «M Key»-устройства. В продаже есть и универсальные, но они менее актуальны (M.2 SATA никаких преимуществ перед SATA в «ноутбучном» форм-факторе не имеет), а стоят немного дороже. В общем, разумный и востребованный вариант. Тестировать, по понятным причинам, в его случае нечего.

SilverStone SST-FS204

Еще одно простое и не нуждающееся в подробном тестировании устройство, тоже решающее одну из проблем, с которыми в последнее время иногда сталкиваются пользователи модульных десктопов. На этот раз речь идет не только о качественной совместимости, но и о количестве накопителей.

Долгое время наиболее распространенным форм-фактором накопителей были привычные 3,5″. Собственно, и сейчас, если говорить именно о хранении больших объемов данных, альтернативы им не появилось: емкость до 10 ТБ на одиночное устройство до сих пор остается недостижимой для прочих массовых продуктов. Но иногда такой объем именно «на устройство» не нужен, зато хотелось бы повысить надежность хранения, производительность или и то, и другое сразу. Причем не выходя за рамки компактных корпусов, где большого количества дисковых отсеков просто нет. А в старых корпусах не было и специальных отсеков для ставших популярными в последнее время накопителей «ноутбучного» формата, так что для их установки приходится использовать переходники. Зато даже в самых маленьких Mini-ITX-корпусах долгое время в обязательном порядке устанавливался пятидюймовый отсек, поскольку некоторым покупателям до сих пор нужен привод для оптических дисков. Однако этот отсек есть уже далеко не во всех новых корпусах, а где есть — нередко используется для установки дополнительного винчестера, а вовсе не оптики. Однако размеры пятидюймового отсека позволяют выполнить и более сложный трюк, чем добавление одиночного накопителя. Для этого придумана линейка аксессуаров SST-FS2xx, младшим представителем которой является 204-я модель.

В принципе, ее назначение понятно по фотографии: она позволяет установить в пятидюймовый отсек до четырех накопителей «ноутбучного» форм-фактора, причем с возможностью горячей замены. Например, это может быть интересно в самосборном NAS: четыре «двухсполовинойдюймовочки» по 2 ТБ в массиве RAID5 — это 6 ТБ дискового пространства, причем с возможностью безболезненно «пережить» выход из строя одного винчестера. А поскольку такое устройство, вполне возможно, будет установлено где-то в месте общего доступа, нелишней окажется возможность заблокировать отсеки специальным ключом (от кражи, понятно, так не защитишься, но от случайного извлечения винчестера — вполне) и/или отключить светодиодные индикаторы, коих здесь целых четыре — в дополнение к «штатному» корпусному. Отключением светодиодов на панели, впрочем, злоупотреблять без необходимости не стоит: они могут информировать не только о наличии диска в отсеке, но и о его перегреве или проблемах с вентиляторами системы охлаждения.

Отметим, что панель совместима с винчестерами толщиной до 15 мм, а не только с более привычными 7/9,5 мм, что удовлетворяет нужды корпоративного потребителя: в таком форм-факторе есть немало высокопроизводительных SAS-винчестеров. А с учетом того, что в ассортименте некоторых производителей «толстячки» достигли емкости уже в 5 ТБ, «доработка» корпуса установкой панели SST-FS2xx может оказаться интересной и для получения максимальной емкости. Правда, для этого стоит использовать не FS204, а немного более крупные модификации в соответствующем окружении. Например, рассчитанная на 8 винчестеров панель FS208 требует двух 5-дюймовых отсеков (встречающихся даже в некоторых относительно компактных корпусах), а трехъюнитовая FS212 вмещает, как следует из названия, 12 дисков. Панели серии FS3хх, рассчитанные на «десктопные» винчестеры, позволят установить пять таких HDD в три пятидюймовых отсека, так что винчестеры-«малыши» за счет большего количества могут оказаться суммарно даже более емкими. При этом они будут более экономичными, но и более дорогими, конечно. Поэтому FS208/FS212 нацелены, скорее, на корпоративный сегмент, а вот FS204 подойдет и энтузиастам, желающим разместить в компактном корпусе «продвинутую» СХД. Например, на штатное место можно установить десктопный винчестер, а в корзину на место оптики — 1-2 SSD и 2-3 ноутбучных винчестера в массиве для пущей сохранности важных данных.

Конфигурировать панель можно любым способом. Задняя панель сразу показывает, что перед нами просто «пассивный» адаптер, никаких особенных проблем совместимости вызвать неспособный: все устанавливаемые накопители подключаются к дисковому контроллеру индивидуально. Учитывая, что современные платы даже формата Mini-ITX чаще всего снабжаются не менее чем четырьмя SATA-портами, а на microATX таковых обычно шесть и более, получается, что задействовать все их возможности без подобных панелей в самых компактных корпусах вообще не получится. И это подталкивает к тому, чтобы приобретать для компактного корпуса панели вроде FS2xx — особенно FS204, подходящую фактически к любому стандартному корпусу и не слишком «перебарщивающую» с количеством посадочных мест.

Входной разъем питания у панели один, что тоже логично: ноутбучные устройства большими аппетитами не обладают, а избытка «хвостов» у БП в компактной системе обычно нет (да и укладывать их в тесном корпусе не всегда просто). Но есть у FS204 элемент, который нам как раз очень не понравился: два 40-миллиметровых вентилятора с частотой вращения 3500 об/мин. Они достаточно тихие, но вовсе не бесшумные даже у новой панели, а ведь со временем подобные «жужжалки» иногда начинают шуметь сильнее. Решение этой проблемы здесь возложено на пользователя. А самое обидное, что в двух- или трехъюнитовых моделях панелей эта проблема фактически отсутствует: в них используется вентилятор 70 или 80 мм с частотой вращения 2400/3400 об/мин, выбираемой специальным переключателем.

SilverStone SST-FP59

Понятно, что установка десятка винчестеров востребована далеко не всеми (очень мягко говоря) пользователями компьютеров. А вот последнее устройство в нашем обзоре может подойти многим, поскольку предлагает широкую и очень востребованную функциональность. Мы недаром в начале статьи упоминали проблему добавления поддержки USB 3.0 вообще и портов USB 3.0 на лицевую поверхность компьютера в частности. Современные чипсеты поддерживают от четырех портов USB 3.0, как минимум пара которых на платах разведена в виде стандартной гребенки. Соответственно, их можно вывести на заднюю панель — при помощи типовой заглушки для слотов. А можно и на переднюю — воспользовавшись трехдюймовым отсеком с внешним доступом. Такие аксессуары три-четыре года назад нередко прикладывались к некоторым дорогим материнским платам, а потом производители начали на них экономить, так что покупатель, как обычно, оказался предоставлен сам себе. Но зато покупатель может распорядиться этой парой портов и свободным трехдюймовым отсеком более креативно: установив туда не просто планку с двумя разъемами, а мультиформатный картовод, на подключение которого «уйдет» один порт из пары на плате, а второй будет выведен наружу. Есть и подобные модели со встроенными USB-хабами, что позволяет увеличить количество портов — правда, ценой потери совместимости с некоторыми форматами карт памяти. Но если в распоряжении есть пятидюймовый отсек, можно «разгуляться» еще шире.

Что нам может дать SST-FP59, в первом приближении видно по фотографии. Во-первых, здесь присутствует мультиформатный картовод на чипе Genesys Logic GL3223. В ассортименте компании это самое быстрое и функциональное решение такого рода, способное похвастаться и поддержкой устаревших карт памяти, типа xD-Picture. Без них, положим, уже вполне можно обойтись, а вот работа с CompactFlash, включая поддержку самого быстрого для этого формата режима Ultra DMA 7, все еще может быть полезна. Практическое тестирование мы не так давно провели и получили скорость в 142 МБ/с, а была бы под рукой более быстрая карта — могли бы получить и больше :) Но, в общем, запросы тех, кто до сих пор использует именно «параллельный» CF, такое решение перекрывает целиком и навсегда. Не в накладе и самые распространенные ныне карты формата Secure Digital, причем для них предусмотрены два доступных одновременно слота, один из которых позволяет работать с microSD без каких-либо переходников. Максимальный скоростной режим — SDR104 UHS-I, то есть до 104 МБ/с. Это, может быть, и не «навсегда», но точно надолго: более быстрый UHS-II на сколько-нибудь массовую сферу применения сможет претендовать очень нескоро. Более того, несколько лет назад начался и продолжается поныне процесс «отмирания» привычных карт памяти вообще, так что, вполне возможно, менять SST-FP59 вам уже ни на что не придется.

Впрочем, основной сферой применения этой панели мы склонны считать не поддержку карт памяти, а работу с USB. Производители корпусов (особенно недорогих) до сих пор нередко игнорируют факт появления USB 3.0, и даже если не игнорируют, то редко когда предусматривают более двух портов USB 3.0, а уж про разъемы формата Type-C и говорить не приходится. Про быструю зарядку портативной техники — тоже. Но даже если подходящее решение в ассортименте производителя найдется (в частности, мы совсем недавно изучали корпус как раз SilverStone с разъемом типа Type-C), это никак не решает проблемы тех, кто давно купил «удачную модель» корпуса, переживающую уже не первый набор «начинки». Менять корпус (к которому привык) только ради нескольких портов на лицевой поверхности вряд ли кто станет, а вот прикупить к нему соответствующий аксессуар (тем более что пятидюймовых отсеков в «старых» моделях было обычно куда более одного) вполне можно. Рассматриваемый SST-FP59 к числу легкодоступных высокоскоростных USB-портов добавляет три, один из которых выполнен как раз в формате Type-C. Следует отметить, что речь идет именно о физическом исполнении, а не о поддержке всех возможностей соответствующего разъема, но полная совместимость с периферией обеспечивается, а больше зачастую и не требуется. Причем для подключения SST-FP59 к системной плате используется стандартная двухпортовая гребенка, так что возможности этого аксессуара немного шире, чем просто вывод портов наружу: заодно увеличивается их количество. Для этого, как и следовало ожидать, используется четырехпортовый хаб Genesys Logic GL3522, как раз и превращающий один порт USB 3.0 (или, как его сейчас модно называть, USB 3.1 Gen 1) в три.

Но вообще USB-портов здесь четыре, просто самый правый предназначен не для передачи данных, а для зарядки портативной техники. Понятно, что для этого можно использовать и все остальные порты, но процесс при этом может быть небыстрым, поскольку многие телефоны и планшеты из соображений совместимости до сих пор ограничиваются в таком режиме током 500 мА, что сильно замедляет процесс. Для четвертого же порта используется специальный контроллер Prolific MA5887, предназначенный именно для зарядных устройств. Он полностью поддерживает USB Battery Charging Specification 1.2, что позволяет многим смартфонам заряжаться током 1,5 А при напряжении 5 В, но наиболее важной является совместимость с режимами зарядки Apple iPad на 2,4 А (естественно, 1 А для iPhone тоже работает) и Samsung Tab на 2,1 A. Впрочем, в последних двух случаях «совместимость с режимом» означает лишь то, что зарядка вообще включится — на деле производитель ограничил силу тока двумя амперами. Однако нехитрый арифметический подсчет показывает, что и это в четыре раза больше, чем без подобных ухищрений :) На практике мы проверили работу этого порта с несколькими устройствами, в числе которых был и iPad, который в начале зарядки честно «выжрал» положенные 2 А, традиционно снижая аппетит по мере заполнения аккумулятора.

Подобным же образом вели себя и другие устройства, что в случае SST-FP59 контролировать очень легко: одной из функций панели является мониторинг напряжения и силы тока на всех четырех USB-портах. Отображаются они на сегментном индикаторе, добавляющем устройству шарма. Нельзя сказать, что этот контроль так уж необходим на практике (особенно контроль напряжения, которое в любом случае колеблется в районе 5 В — более высокие значения не поддерживаются, хотя могли бы быть интересны для быстрой зарядки совместимых устройств), но внешний вид устройства оживляет, а иногда может и пригодиться. Просто, по-видимому, оставалось свободное место на панели — вот его и задействовали. То же самое можно сказать о правом ползунке, управляющем напряжением на трехконтактном разъеме для вентиляторов в диапазоне от 5 до 12 В: когда-то разнообразные реобасы были популярны среди компьютерных энтузиастов, но на смену крестьянской лошадке пришел железный конь управление скоростью вращения вентиляторов (причем автоматическое, а не ручное) давно уже поддерживается абсолютным большинством системных плат. С другой стороны, многие современные платы уже «забыли» о трехконтактных разъемах: подключить-то к ним старый вентилятор можно, а вот управлять им — нет. Так что и простенький реобас на панели SST-FP59 может пригодиться, но в любом случае на цене он не слишком сказывается. Основное — три чипа, обеспечивающие функциональность «USB-составляющих», и вот как раз она-то здесь наиболее интересна. Даже не будь в этой панели картовода, вывод наружу пары портов с платы, причем уже в количестве трех штук, причем с Type-C «в комплекте» — это уже немало и востребовано. А еще один дополнительный порт для быстрой зарядки смартфонов и планшетов — тем более.

Нелишне будет упомянуть, что, несмотря на использование формата «самых больших» отсеков, в глубину устройство весьма компактно — лишь 70 мм, что меньше многих «трехдюймовых» панелей.

Итого

Нет ничего удивительного в том, что производители корпусов начинают активно осваивать направление корпусных аксессуаров: продажи новых компьютеров упали, стимулов приобретать новый корпус взамен старого немного даже у любителей модернизации (в отличие от ситуации на рынке 10-15 лет назад, когда требования к корпусам менялись), а вот продать что-нибудь новое для осовременивания этого самого старого корпуса вполне реально. Понятны и направления «апгрейда»: увеличить количество посадочных мест для «ноутбучных» накопителей (о совместимости с которыми еще лет пять назад никто не заботился), а также добавить на «морду лица» разъемы современных интерфейсов (о чем и в ныне продающихся корпусах производители не всегда заботятся в должной мере). И «пятидюймовые» отсеки для этого подходят как нельзя лучше: ранее они присутствовали во всех корпусах, а теперь их и занять-то особо нечем. В данном обзоре мы рассмотрели несколько потенциальных претендентов на установку в такой отсек.