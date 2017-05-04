Корпус Corsair Crystal Series 570X RGB

В последнее время изготовители корпусов при выборе материалов обратили свое внимание не только на сталь, легкие сплавы, пластмассы различных видов, но и на стекло. Мы уже сталкивались с решениями, в которых стекло применялось для боковых панелей, в данном же случае этот конструкционный материал использован еще и для верхней и передней панели. В итоге получаем четыре увесистых листа из закаленного стекла толщиной 4 мм, которые расположены по внешнему контуру корпуса Corsair Crystal Series 570X RGB.

Дизайн корпуса производит приятное впечатление, особенно если вы только что извлекли его из коробки. Большой вопрос в том, насколько часто придется снимать стеклянные панели для их очистки с внутренней стороны в реальных условиях, так как через отверстия по краям панелей будет проникать пыль, прилипая к их внутренней поверхности.

Окончание RGB в названии корпус получил благодаря оригинальной системе подсветки, которая включает три вентилятора и их контроллер. Помимо Corsair 570X RGB в серию Crystal входит корпус 460X в двух исполнениях: с комплектом RGB и без него.

Система подсветки имеет пульт управления, на котором находятся три кнопки: выбор типа подсветки, выбор цвета, выбор скорости. Таких пультов два: один расположен в блоке портов ввода-вывода на верхней панели, а второй — на оборотной стороне основания для системной платы. При переключении всех трех параметров реализован алгоритм карусельного типа, т. е. после достижения последнего значения следующее нажатие на кнопку возвращает к первому значению. Питание контроллера осуществляется от разъема SATA Power. От такого же разъема питается и подсветка, расположенная на кожухе блока питания.

Типов подсветки четыре:

однотонная постоянная

однотонная мигающая

однотонная пульсирующая

многоцветная мигающая

Во всех режимах, кроме первого, можно выбирать частоту зажигания светодиодов из трех вариантов. В режиме мигающей подсветки яркость светодиодов нарастает и уменьшается плавно, а в режиме пульсирующей подсветки яркость нарастает и уменьшается очень быстро.

В режиме многоцветной подсветки цвета чередуются в такой последовательности:

белый

красный

оранжевый

золотистый

зеленый

синий

фиолетовый

В такой же последовательности цвета чередуются при их ручном переключении в первых трех режимах, в том числе и в режиме постоянной подсветки.

Компоновка

Корпус представляет собой однообъемное решение башенного типа с вертикально размещаемой платой формата ATX (и менее габаритной) и нижнерасположенным блоком питания с горизонтальным размещением.

Кожух блока питания в данном случае не только пропускает воздух со стороны передней панели, но и имеет вентиляционную решетку непосредственно над блоком питания, что не позволяет надеяться на изолирующие свойства этого конструкционного элемента от нагретого воздуха в общем объеме и от «выхлопа» видеокарты. Судя по его конструкции, кожух для этого и не предназначен, в основном он исполняет роль своеобразного элемента жесткости, который обеспечивает дополнительную фиксацию основания для системной платы с нижней стороны. Также кожух создает место для скрытой установки блока питания с выводом проводов сразу за основание для системной платы, что выглядит более эстетично.

Компоновочные решения данной модели определяются современными тенденциями корпусостроения. В данном случае разработчики отказались не только от отсека для устройств формата 5,25 дюйма, но и от привычных отсеков для устройств 3,5 дюйма, то есть в корпусе полностью отсутствуют посадочные места для накопителей с внешним доступом. Все накопители размещаются на обратной стороне основания для системной платы. К достоинствам такой компоновки можно отнести наличие большого количества свободного места во внутреннем объеме корпуса, что позволяет не только с комфортом действовать при сборке системы, но и размещать габаритные компоненты, такие как видеокарты и системы охлаждения, в том числе жидкостные. Из недостатков стоит отметить довольно скромное максимальное количество накопителей, хотя для большинства типовых систем этого будет вполне достаточно.

Конструкция

Шасси корпуса выполнено из стали толщиной чуть более 1 мм и имеет достаточно высокую жесткость, что обусловлено использованием тяжелых внешних панелей из закаленного стекла. К примеру, каждая из боковых стенок весит около 2,1 кг, так что в совокупности они тянут на массу небольшого бюджетного корпуса. Крепление всех стенок — накладного типа, с фиксацией через четыре сквозных отверстия с лицевой стороны с помощью четырех винтов с накатной головкой (на каждую стенку). С внутренней стороны винты имеют накладку из резиноподобного материала.

Стоит отметить, что конструкция крепления различается в случае боковых стенок и в случае верхней и передней панелей. У боковых панелей винт вкручивается в короткую металлическую стойку, поверх которой надета втулка с бортиком из резиноподобного материала. Бортик втулки выступает в качестве прокладки между стенкой и шасси корпуса, не допуская контакта стали и стекла. Крепление получается вполне надежное и плотное. Дребезг стенки отсутствует.

Этого нельзя сказать о верхней стенке и частично — о передней стенке, дребезг которых хорошо ощущается, если несколько раз ударить по ним пальцем, что может негативно проявиться в ходе эксплуатации. Причина дребезга заключается в креплении, которое дополнено пластмассовой стойкой, установленной между металлической стойкой с резьбой и резиновой втулкой со стороны стеклянной панели, что также потребовало использовать и более длинные винты. А так как пластмассовая стойка имеет заметный люфт в горизонтальной плоскости, то она неспособна при внешних воздействиях гасить колебания, что и приводит к дребезгу панели.

Блок управления и коммутации размещен на верхней стенке корпуса на специальном островке, который расположен в вырезе стеклянной панели. Он содержит кнопку включения, а также кнопки управления контроллером вентиляторов. Набор разъемов весьма небогатый: стандартные аудиоразъемы и пара USB 3.0, которые размещены в один ряд. Расстояние между разъемами составляет около 6,5 мм, что позволяет использовать одновременно две толстые флешки, однако они уже будут устанавливаться впритык, а в случае более габаритных устройств возможны некоторые сложности при их одновременной установке.

В корпус можно установить два накопителя формата 3,5 дюйма в индивидуальные лотки, вставляемые в посадочные места на основании системной платы. Во вставленном положении сами лотки дополнительно фиксируются винтом. Диски формата 3,5″ фиксируются в лотке при помощи штифтов. Вместо полноразмерных накопителей можно установить и накопители формата 2,5 дюйма, которые фиксируются винтами с нижней стороны.

Также имеются отдельные лотки для накопителей формата 2,5 дюйма, в которых диски вполне неплохо удерживаются за счет силы трения, но и тут предусмотрена возможность закрепить диск винтами. Сами лотки также дополнительно фиксируются винтом с накатной головкой, как и их старшие собратья.

Ножки корпуса (точнее, опорные элементы) в количестве двух штук выполнены из пластика. Их конструкция имеет высокую жесткость и включает ребра жесткости. С внешней стороны их прикрывает накладка из резиноподобного материала, имеющая по краям два выступа, на которых корпус, собственно, и стоит на ровной поверхности.

Масса шасси без боковых стенок составляет около 4,7 кг, масса пустого корпуса в сборе — около 11 кг. Для таких габаритов это весьма внушительно.

Система охлаждения корпуса

Воздухообмен осуществляется через щелевые отверстия между панелями корпуса и его шасси, а также прямоугольные отверстия в нижней и задней панелях корпуса. Сверху и спереди имеются пылевые фильтры из мелкоячеистой сетки, которые точно нельзя назвать быстросъемными, так как для их извлечения потребуется открутить по четыре винта и снять соответствующую панель. Впрочем, их, в принципе, можно пылесосить щелевой насадкой снаружи корпуса без демонтажа стенок.

Также имеется отверстие в днище корпуса, которое закрыто быстросъемным фильтром из аналогичного материала.

Спереди можно установить до трех вентиляторов типоразмера 120 мм или до двух вентиляторов типоразмера 140 мм. Стандартно предустановлены три вентилятора Corsair SP120 RGB, подключаемые к системной плате индивидуально через трехконтактные разъемы. Система подсветки подключается отдельно к штатному контроллеру.

Вместо вентиляторов можно установить систему СВО с радиатором размером до 360 мм включительно.

Сверху можно установить до двух вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм. Вместо вентиляторов можно установить систему СВО с радиатором размером до 240 мм включительно.

Наконец, сзади можно установить один вентилятор типоразмера 120 мм (странно, что его нет в комплекте). Вместо вентиляторов можно установить систему СВО с радиатором размером 120 мм.

Вентиляторы спереди и сверху устанавливаются на съемную монтажную пластину.

Таким образом, в корпус можно установить до 6 вентиляторов и до 3 радиаторов.

Сборка

Так как стенки корпуса выполнены из стекла, хоть и закаленного, с ними стоит обращаться очень аккуратно, особенно после их демонтажа. Лучше положить их куда-нибудь в сторону, где их никто не пнет, не уронит и не сделает с ними еще что-нибудь подобное.

Для снятия стенок потребуется открутить по четыре винта с каждой стороны, что в два раза больше, чем требуется обычно. После этого стенку нужно аккуратно потянуть в сторону от корпуса, чтобы она снялась со стоек, чего не происходит автоматически при выкручивании винтов. Повторим, что снятые стенки мы рекомендуем поместить в безопасное место до момента окончательной сборки.

Следующим этапом можно произвести установку системной платы на штатные стойки-шестигранники, предварительно подключив все провода и установив кулер, память и процессор. Никаких заметных сложностей процедура установки системной платы в корпус не представляет.

Далее можно установить требуемые платы расширения, например видеокарту, которая может достигать в длину 39 сантиметров.

После этого можно рекомендовать установить блок питания с уже подключенными проводами в случае источника питания, у которого они снимаются. Сделать это лучше заранее просто потому, что после установки блока питания на штатное место под кожух производить подключение проводов будет не слишком удобно, поскольку кожух несъемный. Устанавливается блок питания с правой стороны относительно передней панели при взгляде на корпус спереди.

Для прокладки проводов от блока питания к системной плате и видеокарте имеется кабель-канал, реализованный при помощи крышки прямоугольного сечения, которая установлена с обратной стороны основания для системной платы в месте размещения технологических отверстий, которые она и закрывает. Нельзя сказать, что этот элемент как-то облегчает или ускоряет сборку, скорее наоборот — время на сборку немного увеличивается, но зато внутренности системного блока будут выглядеть немного более опрятно. А вот наличие синтетических стяжек с липучками (застежками типа Velcro), можно только приветствовать, так как они действительно облегчают процесс укладки проводов и сборки в целом.

Далее нам нужно установить накопители в количестве до четырех штук. Ничего сложного тут нет, но с салазками формата 3,5 дюйма нужно быть аккуратнее, особенно в первый раз, потому как свое посадочное место они покидают, достаточно резко «выпрыгивая» вверх, что может привести к падению накопителя. Это не слишком страшно в случае SSD, а вот классические жесткие диски лучше поберечь. Все кабели к дискам лучше подключать до установки лотков на их посадочные места, так как потом делать это будет не слишком удобно.

С дисками формата 3,5 дюйма, а точнее с их толщиной, есть определенные нюансы. Так, при установке нашего тестового WD360GD (Raptor) с общей толщиной корпуса 26 мм выяснилось, что диски такого размера нормально устанавливаются только платой наружу, тогда как более компактные модели можно установить, используя оба варианта.

Для подключения дисков очень желательно использовать провода с прямыми коннекторами. Это замечание касается как питающих линий, так и линий передачи данных. При использовании угловых разъемов будет крайне проблематично закрывать боковую стенку, так как свободного места, где провод мог бы совершить поворот, почти нет.

В завершение подключаем два разъема SATA Power, от которых питается подсветка, если она, конечно, нужна, а также 20-контактный разъем USB 3.0, если это не было сделано в самом начале.

При сборке стоит быть осторожным с ножками корпуса, которые хоть и выполнены из пластика, но имеют очень острые углы в районе манипуляций сборщика, поэтому есть вероятность если и не травмироваться, то получить не слишком приятные ощущения при контакте рук с этими углами.

Манипулировать в основной части корпуса, где устанавливается системная плата, очень удобно, так как там много свободного места и почти нет выступающих элементов, если не считать кожух блока питания. Установка накопителей является не самой удобной процедурой, но и она вполне приемлема.

Собственно, основным недостатком Corsair Crystal Series 570X RGB, как и многих современных корпусов, является необходимость при сборке системы манипулировать с двух сторон корпуса, так что его приходится несколько раз переворачивать, а это не всегда удобно и требует свободного пространства, усилий и времени.

Наличие кожуха затрудняет доступ к блоку питания для чистки и контроля работы вентилятора, а также усложняет подключение дополнительных проводов, если они съемные.

Следы от рук на стеклянных поверхностях хорошо заметны, поэтому все манипуляции с корпусом лучше выполнять в перчатках.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь.

Производительность системы охлаждения корпуса изменяется в широких пределах в зависимости от напряжения питания вентиляторов, что говорит об использовании вентиляторов с достаточно высокой производительностью. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 23,5 до 42,5 дБА при расположении микрофона шумомера в ближнем поле на расстоянии 0,35 метра от передней панели и напряжении питания вентиляторов от 5 до 12 В.

Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 42,5 дБА 35 дБА 5 В 23,5 дБА 21 дБА

В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от среднего (31,5 дБА) до высокого (40,5 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как очень низкий при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как среднетипичный для жилого помещения в дневное время суток. Впрочем, вряд ли корпуса вроде Corsair Crystal Series 570X RGB приобретают для размещения под столом.

Для регулирования скорости вращения вентиляторов потребуется приобрести системную плату с тремя соответствующими разъемами или же отдельный контроллер вентиляторов (как вариант, можно использовать разветвитель).

Оценка потребительских качеств

Корпус Corsair Crystal Series 570X RGB порадовал довольно высокой пылезащищенностью внутреннего объема, но, несмотря на наличие трех фильтров, все же остается достаточно отверстий, которые никак не защищены от попадания пыли. Стеклянные панели сами по себе также будут выступать в качестве пылесборника, а особенно много проблем доставит пыль, оседающая на их внутреннюю сторону. Так что для получения эстетического удовольствия корпус нужно устанавливать в помещении, где не только минимум пыли, но и производится ее ежедневная уборка. Также желательно наличие специально обученного сотрудника, который раз в неделю будет удалять пыль изнутри корпуса, включая внутреннюю сторону всех стеклянных панелей.

Удобство доступа к основным элементам платформы ПК, за исключением БП, является в Corsair Crystal Series 570X RGB высоким, а удобство доступа к БП и накопителям можно считать средним.

Акустическая эргономика корпуса находится на достойном уровне, но для ее полной реализации потребуется приобретение системной платы с тремя разъемами питания вентиляторов или какого-либо контроллера-разветвителя.

Что касается эстетического аспекта, то дизайн корпуса производит очень хорошее впечатление на любителей классических форм и цветов, особенно если абстрагироваться от проблем с пылью.

Итого

Честно говоря, целевое назначение модели Corsair Crystal Series 570X RGB вызывает некоторые вопросы. В этом корпусе можно собрать однопроцессорную систему почти любой мощности и с несколькими видеокартами на борту, но в домашних условиях слишком много усилий будет отнимать поддержание корпуса в надлежащем состоянии, хотя если у владельца есть домработница или уборщица, это не является проблемой. Таким образом, перед нами несколько вероятных вариантов использования Corsair Crystal Series 570X RGB: презентационный компьютер, компьютер в кабинете руководителя, компьютер в доме, владельцу которого по средствам содержать уборщицу. И для первого варианта этот корпус подходит лучше всего.

Правда, можно предположить, что разработчики рассчитывали на установку спереди и сверху радиаторов СВО, через которые воздух из внутреннего объема корпуса будет выдуваться вентиляторами наружу. Это должно минимизировать количество пыли на указанных двух стенках, однако остаются еще боковые панели, на которые пыль все равно будет налипать изнутри и снаружи. В общем, идея очень интересная, но что будет в случае практической эксплуатации Corsair Crystal Series 570X RGB в реальном помещении со средней запыленностью, пока никто не знает.

За интересное конструкторское решение и качественное воплощение в стекле и металле корпус получает нашу заслуженную награду Original Design за текущий месяц.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор корпуса Corsair Crystal Series 570X RGB:

Наш видеообзор корпуса Corsair Crystal Series 570X RGB можно также посмотреть на iXBT.Video

Корпус Corsair Crystal Series 570X RGB предоставлен на тест производителем