Корпус Aerocool P7-C0 Pro

Aerocool P7-C0 Pro — третий из побывавших в нашей лаборатории корпусов компании Aerocool Advanced Technologies (AAT). Это представитель серии Project 7, анонсированной год назад, во второй половине 2016 г. В настоящее время в серию входят две модели — P7-C0 и P7-C1, — причем они могут быть с отличиями в оформлении (P7-C1) и в оснащении (как P7-C0, так и P7-C1), что в сумме дает выбор из восьми вариантов. Вообще-то на официальном сайте говорится о пяти моделях, но их всё же две: учитываются различия по оснащению и оформлению боковых стенок, однако не берутся в расчет белый и черный варианты цвета для P7-C1.

Доставшаяся нам модель P7-C0 Pro предлагается в единственной черной расцветке. Обе ее боковые стенки сделаны из закаленного и сильно тонированного стекла. Лицевая панель — пластиковый прямоугольник со срезанными углами и сильно выступающими бортиками, внутри которых размещена металлическая декоративная сетка, закрывающая фронтальные вентиляторы. В этом перечне характеристик что-либо необычное найти сложно: цельностеклянные боковины давно уже нельзя назвать диковинкой, а «мордочки» у корпусов нам встречались и гораздо более своеобразные. К тому же корпуса серии AeroCool Project 7 не претендуют на элитность: как мы увидим позднее, конструкция бесхитростная, оснащение среднее даже у наиболее продвинутой модели P7-C1 Pro (а у P7-C0 Pro оно еще скромнее), и в целом их вполне можно отнести к бюджетной категории.

Но в высшем эшелоне и без того тесно, да и цены там «элитные», а продукция Aerocool (по крайней мере, знакомая нам) всегда отличалась вполне гуманным ценником, который вовсе не исключает тех или иных особенностей, не примелькавшихся в моделях других производителей. Таким образом, корпуса компании вполне способны привлечь внимание избалованных изобилием покупателей. В данной серии такой изюминкой является светодиодная RGB-подсветка. Основа ее тоже не слишком необычная: светодиоды одного цвета в вентиляторах встречаются давным-давно, линейные светильники на светодиодных лентах тоже уже не новость, можно встретить и разноцветное освещение. Другое дело — как организовано управление таким освещением и как можно расширить возможности.

Прежде чем перейти к описанию, отметим: за время, прошедшее с момента тестирования предыдущего корпуса Aerocool, производитель обеспечил вполне приемлемую информационную поддержку — появился полноценный раздел на русском языке, содержащий и красивые картинки (на сайте Aerocool они, кстати, не просто красивые, но еще и информативные), и исчерпывающие сведения о модели. Прилагаемые к корпусу печатные материалы мультиязычные и тоже включают сведения на русском; их не назовешь чрезмерно подробными, но конструкция корпуса большего и не требует, вот только иллюстрации, посвященные сборке, можно было бы сделать покрупнее.

Корпус поставляется в коробке из обычного картона с монохромным оформлением и цветной наклейкой «RGB lighting», свидетельствующей о наличии многоцветной подсветки.

Подсветка в корпусах серии Project 7

В корпусах серии Project 7, имеющих индекс «Pro» в названии, используется специально разработанный хаб P7-H1, предусматривающий программное управление режимами подсветки. Соответствующая программа P7-S1 свободно скачивается с сайта производителя и может быть установлена на компьютеры c ОС Windows версий 7 и выше.

Сама по себе установка очень проста, она лишь требует наличия подключенного хаба. Из его корпуса выходя три кабеля, один из которых заканчивается периферийным разъемом («Molex») male для соединения с блоком питания компьютера. Второй разъем — 4-контактный, он подключается к соответствующему разъему системной платы, предназначенному для управления вентилятором. Третий имеет колодку для соединения с внутренним USB-разъемом той же платы.

На хабе есть два гнезда для подключения компонентов подсветки и пять для вентиляторов. Суммарная мощность нагрузки может составлять до 18 Вт для вентиляторов и до 24 Вт для подсветки.

Но управлять вентиляторами хаб не умеет, он лишь способен «транслировать» управление с контроллера системной платы (если подключен соответствующий разъем) и передавать информацию о частоте вращения в программу P7-S1. Правда, тут возможен конфликт: на нашей тестовой плате был единственный 4-контактный разъем, предназначенный для процессорного кулера, к нему-то мы и подключили хаб, а вентилятор включили в одно из гнезд хаба. Но нам так и не удалось избавиться от сообщения BIOS о проблемах с вентилятором процессора «CPU Fan error», приходилось каждый раз нажимать F1 для продолжения загрузки.

Тем не менее, сам вентилятор работал вполне нормально, причем в полном соответствии с относящимися к его режиму установками в BIOS Setup. Надо учитывать, что эти установки воздействуют и на все прочие вентиляторы, подключенные к хабу.

Наличие всего двух разъемов для управления подсветкой поначалу вызывает вопрос: как подключить большее количество устройств? При ближайшем рассмотрении оказывается, что подобное предусмотрено: многие из соответствующих кабелей имеют двойные разъемы male+female, и светодиодная подсветка в разных устройствах попросту будет подключаться параллельно, шлейфом.

В основе хаба — два микроконтроллера: 8-битный 8S003F3P6 производства STMicroelectronics и 32-битный SN32F264 с USB-интерфейсом производства Sonix Technology. В цепях питания установлены три конденсатора на 470 мкФ и катушка индуктивности.

Хаб, входящий в комплект корпуса, упакован в отдельную коробочку, в которой имеются самоклеящаяся «липучка» для крепления и листок с инструкциями. Размер хаба — 89×71 мм (без учета выходящих кабелей и подключаемых коннекторов), толщина 19 мм, то есть разместить его за основанием системной платы не получится.

Но вернемся к программе. Заключительным этапом ее установки является проверка обновлений драйвера, причем открывшееся окно явно дает понять, что хабов, управляемых программой, может быть до восьми, и становится понятным назначение переключателя, находящегося возле выходящих из корпуса хаба кабелей: он задает индивидуальный номер на случай, если хабов в системе больше одного.

Видимо, надпись «New driver update detected» подразумевает не драйвер для Windows, а прошивку (firmware) контроллера хаба, ведь программу P7-S1 мы только что скачали в свежайшей версии, а контроллер прошивался еще на заводе, то есть явно не вчера. Если согласиться на обновление, то процедура начинается, сопровождаясь окном с призывом не выключать ни хаб, ни компьютер.

Обновление происходит быстро, после чего возникает сообщение об успешном окончании установки программы, а на рабочем столе появляется соответствующая иконка.

В автозагрузку программа не включается, при необходимости это нужно сделать самому.

Интерфейс P7-S1 красочен, но прост. И он явно будет дорабатываться: например, есть функция смены языка, хотя пока выбор только один — английский (правда, надписей немного, и всегда можно догадаться даже без перевода). Нельзя сменить и мрачный черный фон окна. Описывать словами и иллюстрировать скриншотами работу с программой долго, поэтому мы предлагаем посмотреть двухминутный ролик, а потом прочитать наши комментарии.

Самое верхнее горизонтальное поле программы позволяет выбирать хаб, если их несколько, и управлять ими раздельно. Естественно, если выбрать отсутствующий хаб, то регулировки будут недоступны.

Символ шестеренки в правой части этой строчки подразумевает настройки, но пока доступна только одна: обновление версии самой программы.

Основная часть окна P7-S1 посвящена управлению подсветкой. Слева мы выбираем ее режим — постоянная, «дышащая» или пульсирующая, задаем яркость и скорость изменения (эти две величины не могут быть менее 10%).

Справа внизу выбираем цвет, причем возможны три способа: задание значений раздельно для RGB десятичными цифрами в пределах от 0 до 255 (три нуля будут означать черный цвет, что равнозначно отключению подсветки — отдельной кнопки для этого нет) или шестнадцатеричными значениями, как это делается в HTML: #ffffff означает белый цвет, #ffcc00 даст один из оттенков желтого, и так далее.

Наконец, можно попросту выбрать один из шести предустановленных цветов, нажав на соответствующий квадратик (назначение двух находящихся еще правее кнопок мы понять так и не смогли, а справочных материалов нет).

Переключатель «Loop RGB» задает последовательную и плавную смену цветов, но запрещает настройки, связанные с цветом, о чем предупреждает появляющаяся надпись. Другие режимы тоже могут исключать некоторые настройки: например, если задан конкретный цвет в режиме постоянного свечения, то регулятор «LED Speed» станет неактивным.

Возможный результат наблюдаем в виде кольца вокруг кнопки с надписью «Preview System», но пока без применения к устройствам подсветки. И лишь нажатие этой кнопки сделает выбор реальностью, заставив подключенные светодиоды работать в соответствующем режиме.

Вентиляторам посвящена меньшая часть окна — всего лишь небольшой участок ниже регуляторов «LED Brightness/Speed»: пять «звездочек» с точкой над каждой из них и числовым значением скорости вращения справа. Картинки на официальном сайте показывают, что «звездочки» должны гореть для подключенных вентиляторов, но у нас они почему-то всегда оставались темными — и для 3-, и для 4-контактных подключений. Клик по определенной «звездочке» позволит выбрать соответствующий вентилятор (тогда сверху загорится точка) и отобразить скорость его вращения. Напомним: никаких функций управления вентиляторами в хабе и программе нет.

А что будет, если завершить работу программы или перезагрузить компьютер, не включив ее в автозагрузку? Ничего страшного не произойдет: хаб запоминает последнее состояние и будет работать именно в нем.

В корпусах Project 7 подсветка реализована следующим образом: декоративная сетка фронтальной панели, занимающая бо́льшую часть ее площади, обрамлена полоской из матового оргстекла, за которой скрывается полоса со светодиодами трех цветов. Именно она и является основой световых эффектов, а дополняют ее встроенные фронтальные вентиляторы, тоже оснащенные трехцветной подсветкой.

Теперь о возможностях расширения системы подсветки. Помимо корпусов и хаба, серия Project 7 включает три блока питания с максимальной мощностью от 650 до 850 ватт, 12-сантиметровый вентилятор и систему жидкостного охлаждения для процессора с 280-миллиметровым радиатором, причем все они, даже блоки питания, оснащены управляемой от того же хаба подсветкой. Если кому-то и этого окажется мало, можно приобрести набор из трех вентиляторов и еще одного хаба.

Чтобы закончить эту часть обзора, отметим: у корпусов, не имеющих в индексе букв «Pro», подсветка такая же, но управление осуществляется встроенной кнопкой, хаба P7-H1 в таких корпусах нет, а управление с помощью программы P7-S1 невозможно.

Компоновка

Aerocool P7-C0 Pro — miditower с нижним расположением блока питания, который приобретается отдельно. Причем БП отгорожен от остальной части корпуса металлической перегородкой.

Выход на лицевую панель не предусмотрен ни для 5,25-, ни для 3,5-дюймовых устройств: вся передняя плоскость шасси отдана под установку вентиляторов, а на лицевой панели нет соответствующих съемных заглушек. Пятидюймовой корзины внутри тоже нет, но для корпуса наверняка использовалась платформа, предусматривающая такую корзину: передняя часть основания системной платы имеет группы отверстий, явно предназначенные для крепления двух устройств 5,25″.

Поперечная корзина для накопителей имеет всего два посадочных места для универсальных салазок, рассчитанных на установку HDD/SSD обеих размерностей. Одной из стенок этой корзины является передняя грань перегородки отсека блока питания, а вторая стенка съемная, она может быть удалена, если нужно установить очень длинный БП (конечно, тогда установка накопителей в корзину станет невозможной).

Доступ к салазкам не слева, как обычно бывает в большинстве корпусов, а справа. С этой же стороны, но немного выше, есть еще два места для крепления контейнеров, рассчитанных на 2,5″ SSD или HDD и расположенных вертикально.

То есть в корпус можно поставить всего четыре накопителя, из которых 3,5-дюймовыми могут быть только два — это согласно информации производителя, но в разделе, посвященном сборке компьютера, мы сделаем уточнение.

Системные платы можно устанавливать формата вплоть до ATX, количество слотов расширения не должно превышать семи.

Максимальные длины видеокарт и других плат расширения производителем указаны как 390 мм при установленных фронтальных вентиляторах и 415 мм при снятых, наш замер показал чуть меньшие значения, но в любом случае этого с запасом хватит для любого современного видеоадаптера, даже если разъем дополнительного питания у него расположен в торце (что, кстати, встречается всё реже).

В комплекте набор крепежа, рассортированного по пакетикам, десять одноразовых кабельных стяжек и переходник на крестовую отвертку для установки шестигранных стоек. «Пищалки» для системной платы нет.

Конструкция

Размеры корпуса 468×223×462 мм (В×Ш×Г), включая выступающие детали. Вес нетто 8,4 кг, в упаковке 9,6 кг.

Для шасси использована сталь толщиной 0,7 мм, что с учетом не очень больших размеров корпуса обеспечило неплохую жесткость конструкции, особенно при установленных стеклянных боковых стенках. Потоньше лишь металл салазок и контейнеров для дисков, но от них особой жесткости не требуется.

Ножки корпуса пластиковые, широкие и довольно высокие. Их нижние поверхности оснащены резиновыми вставками, играющими роль амортизаторов и предотвращающими скольжение.

Панель управления расположена в передней части верхней плоскости шасси (сама эта плоскость металлическая, без какого-либо декоративного оформления). Органы управления обрамляются пластиковой рамкой, как водится — глянцевой, как будто специально предназначенной для выявления отпечатков пальцев. Собственно, то же можно сказать и про стеклянные боковые стенки: уход за ними для поддержания в состоянии, не нарушающем эстетику восприятия, должен быть регулярным.

Перечислим слева направо: большая квадратная кнопка Power, она подсвечивается синим при включении, затем кнопка Reset (маленькая и утопленная, случайно не нажмешь), красный индикатор дисковой активности и пара портов USB 3.0, разделенных аудиоразъемами. Расположение и ориентация этих портов позволит одновременно подключать USB-устройства практически любой ширины и толщины, исключая разве что флешки с совсем уж немыслимым и широченным декоративным оформлением — при подключении они могут затруднять доступ к гнездам аудио.

Но надо отметить, что при настольном размещении компьютера пользоваться органами панели управления будет неудобно: придется вставать. Напрашивается вывод: ставить компьютер лучше под стол, но кому тогда нужна будет вся красота подсветки, особенно с учетом вида через стеклянные боковые стенки… В общем, над выбором оптимального со всех точек зрения места установки владельцу явно придется поразмыслить.

Система вентиляции

Корпус оснащен четырьмя вентиляторами собственного производства Aerocool, все 12-сантиметровые.

Три из них установлены на передней плоскости шасси как нагнетающие. Модель специфическая, она относится к серии Project 7 и имеет индекс P7-F12.

В нее встроена светодиодная RGB-подсветка, питание и управление которой происходит по отдельному кабелю с 4-контактными коннекторами male+female, подразумевающими шлейфовое подключение. Для усиления визуального эффекта лопасти сделаны из полупрозрачного молочно-белого пластика.

Сам по себе вентилятор вовсе не простенький-бюджетный. Он оснащен гидравлическим подшипником, а на лопастях имеются ребра, меняющие направление потока воздуха для увеличения давления, что способствует более эффективному охлаждению системы. Всё это в сочетании с амортизирующими накладками в местах крепления вентилятора еще и снижает шумность.

Крыльчатка съемная, что облегчит обслуживание, прежде всего в плане удаления скопившейся пыли.

Заявленные параметры следующие:

скорость вращения 1200 об/мин,

максимальное энергопотребление 1,8 Вт,

уровень шума 14,5 дБ (в официальных материалах указаны именно дБ, а не дБА) ,

, максимальное статическое давление 1,01 мм водяного столба,

максимальный воздушный поток 1,3 м³/мин.,

среднее время безотказной работы 60 тысяч часов.

Два верхних будут обслуживать системную плату и установленные на ней компоненты, включая видеоадаптеры. Воздушный поток от нижнего частично придется на поперечную дисковую корзину, в передней стенке которой есть большие прорези, а в верхней еще и пять щелей для выхода воздуха.

Вытяжной вентилятор на задней стенке попроще: подсветки нет, лопасти гладкие. Его модель не обозначена, но есть список параметров: скорость вращения та же, энергопотребление чуть меньше — до 1,44 Вт, а шум заметно выше, до 26,5 дБ. Максимальное статическое давление 1,32 мм водяного столба, воздушный поток до 1,03 м³/мин.

Все эти вентиляторы подключаются стандартными 3-контактными разъемами либо к хабу, либо к системной плате.

Предусмотрена и возможность модернизации. Так, имеющиеся вентиляторы можно заменить 140-миллиметровыми, но на передней панели таких поместится только два, да к тому же моделей с RGB-подсветкой компания пока не предлагает.

На верхней плоскости шасси, которая является и верхней крышкой корпуса, можно разместить еще два 120- или 140-миллиметровых вентилятора.

Наконец, можно установить и системы жидкостного охлаждения: небольшую, с 140-миллиметровым радиатором, на задней стенке, на верхней — до 280 мм, и самую большую, до 360 мм, спереди (перегородка, отделяющая отсек для блока питания, не доходит до передней плоскости шасси — оставлен зазор в 6 см). Отверстий для трубок на задней стенке нет.

Система фильтрации вполне достойная: фильтрами оснащены все места, через которые может попадать пыль (благо при наличии сплошных стеклянных боковых стенок таких мест не очень много). Но по исполнению и удобству доступа все они разные.

Самый удобный — верхний: это лист перфорированного пластика, по периметру которого приклеены магнитные полосы. Он имеет и дополнительную роль: зона верхней крышки с отверстиями, предназначенными для вентиляторов, имеет довольно непрезентабельный вид, и фильтр является декоративной накладкой.

Чуть менее удобен фильтр, закрывающий отверстия днища корпуса в месте установки БП, хотя и его вполне можно назвать быстросъемным. Это капроновая сетка на пластиковой рамке, устанавливаемая снаружи и извлекаемая движением назад.

Больше всего повозиться придется при снятии фронтального фильтра: сначала придется удалить декоративную лицевую панель (правда, сделать это не слишком сложно — она фиксируется шестью цилиндрическими пластиковыми защелками и имеет снизу вырез для захвата рукой, но имеет выходящий из нее кабель, подключенный к светодиодной подсветке).

Сам фильтр тоже является рамкой с сеткой, слева он крепится выступами, входящими в вырезы передней плоскости шасси, а слева удерживается парой сильных магнитов.

Из дополнительных отверстий есть только перфорация в заглушках слотов расширения.

Сборка системного блока

Стеклянные боковые стенки крепятся четырьмя винтами с большими накатными головками каждая, с внутренней стороны головок отдельные прокладки отсутствуют. Система крепления простая, но надежная: в четырех углах каждой стороны шасси установлены обычные шестигранные стойки, которые используются для монтажа системной платы, на них надеты резиновые уплотнители с сечением в форме буквы Т. Перекладина «буквы» создает прокладку между стеклом и металлом шасси, а ножка с небольшим усилием входит в имеющееся в стенке отверстие. Длина этой ножки чуть больше толщины стекла, поэтому головка крепежного винта почти не задевает наружную поверхность стенки и при закручивании немного деформирует резину, делая ее контакт со стеклом более плотным.

Но и после удаления винтов стенка не падает, ее нужно аккуратно снять движением вбок. Надо только быть внимательным: при снятом стекле уплотнитель может соскочить и потеряться, так как уплотнитель за заводе приклеить не удосужились.

Естественно, кромки стеклянных крышек обработаны.

Все стойки для крепления системной платы формата ATX установлены заранее.

Отверстия для плат расширения закрыты многоразовыми заглушками, крепление которых двойное: есть общая Г-образная пластина, прижимающая торцы заглушек или установленных плат, но есть возможность и дополнительной фиксации винтами с головками под крестовую отвертку, что весьма актуально, например, при установке больших и тяжелых видеокарт.

В основании системной платы имеется большое окно, позволяющее устанавливать или снимать процессорный кулер без демонтажа самой платы. Для прокладки проводов и кабелей вместо привычных по множеству моделей отверстий сделана вертикальная прорезь, имеющая в середине расширение на случай, если надо будет просунуть большой разъем.

Закрепить кабели к имеющимся штампованным ушкам помогут имеющиеся в комплекте одноразовые стяжки.

Кабели от внешних разъемов экранированные, подключаются монолитными коннекторами. Для аудио есть только HD Audio, USB-порты подключаются к внутреннему разъему системной платы.

Блок питания крепится винтами непосредственно к задней панели; процесс установки облегчают металлические опоры, помогающие сориентировать блок относительно крепежных отверстий. Для уменьшения вибраций от работающего вентилятора БП на этих опорах предусмотрены амортизирующие наклейки.

Ориентация блока питания предполагается единственная: вентилятором вниз. В противном случае выход воздуха из БП будет фактически полностью перекрыт перегородкой нижнего отсека — зазор составляет всего несколько миллиметров.

Но эта перегородка к тому же является еще и частью дисковой корзины, что ограничивает выбор модели БП: для него самого и выходящих из его задней стенке кабелей остается всего 22 см. Мы попробовали установить самый обычный блок питания длиной 14 см, и нельзя сказать, что прокладывать кабели было очень уж удобно. С более длинными моделями ситуация может стать критической, и придется удалять заднюю стенку корзины (об этой возможности мы упоминали выше). Сделать это нетрудно, но при этом надо отказаться от установки 3,5-дюймовых накопителей и сократить число SSD или HDD до двух.

Однако при ближайшем рассмотрении дело оказалось не столь печальным: под корзиной на днище корпуса обнаружились отверстия, явно предназначенные для установки еще одного 3,5-дюймового накопителя. Они даже снабжены амортизирующими резиновыми вставками, а диск туда можно поставить при наличии как самой корзины, так и нижних салазок в ней.

То есть в корпус всё же можно устанавливать до пяти накопителей, из которых размерность 3,5″ могут иметь три, а 2,5″ — четыре. Непонятно только, почему об этом не сказано ни в информационных материалах на сайте, ни в прилагаемой инструкции.

Упомянем и еще один момент, связанный с выбором БП: вентиляционные отверстия днища в месте его размещения явно предназначены для блоков питания в коротких 14-сантиметровых корпусах, а при установке более длинного блока его вентилятор окажется смещенным и не встанет точно над имеющимися вентиляционными отверстиями, что уменьшит эффективность охлаждения. С самыми большими БП длиной более 17,5 см даже при удаленной задней стенке корзины появится и другая проблема: предназначенные для прокладки кабелей питания отверстия в горизонтальной перегородке окажутся полностью или частично перекрытыми корпусом блока питания.

Вернемся к установке дисков. На всех пяти позициях — в салазках, в контейнерах и на днище — накопители крепятся винтами снизу, причем для 3,5-дюймовых предусмотрены резиновые вставки.

При установке разъемы HDD и SSD надо ориентировать по стрелкам, нанесенным на салазки и контейнеры.

И салазки, и контейнер фиксируются одним винтом с накатной головкой, но у контейнеров есть еще дополнительные прорези, в них входят выступы, имеющиеся на тыльной стороне основания системной платы.

Несмотря на то, что нижний фронтальный вентилятор работает в том числе и на охлаждение дисков в корзине, с их тепловым режимом дело обстоит, мягко говоря, не очень хорошо: днище салазок сплошное, оно не позволит нормально охлаждаться расположенным на нижней части накопителя электронным компонентам. Ну, а теплоотвода на шасси, даже через салазки, у наиболее активно нагревающихся 3,5-дюймовых накопителей не будет: этому помешают вставки-амортизаторы.

Для подключения дисков, установленных в 3,5-дюймовые салазки, можно использовать SATA-кабели с Г-образными и прямыми коннекторами, для накопителей в контейнерах и на недокументированном нижнем месте — только с прямыми.

Кромки шасси либо завальцованы, либо скруглены, что уменьшает риск повреждения рук сборщика.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь.

При регулировании напряжения питания при помощи внешнего источника питания уровень шума системы охлаждения изменяется от 24 до 43 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от пониженного (31,5 дБА) до высокого (40 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

Сразу отметим наличие неких резонансных явлений при работе вентиляторов от напряжения 9 вольт, которые приводят к отсутствию снижения уровня шума относительно значений, полученных при напряжении питания 11 вольт. То есть напряжение питания снижается, а шум не уменьшается, чего в нормальных условиях быть не должно.

Таким образом, для питания вентиляторов целесообразно использовать напряжение около 12 вольт, если нужна максимальная производительность, или же 7 вольт и ниже, если требуется тихая работа.

Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 43 дБА 32,5 дБА 5 В 24 дБА 20,5 дБА

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как малозаметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как средний для жилого помещения в дневное время суток.

Разработчики корпуса явно попытались найти баланс между уровнем шума и производительностью системы охлаждения, и это им в какой-то мере удалось, так как при напольном размещении корпус действительно работает очень тихо, если использовать для питания вентиляторов напряжение от 7 вольт и ниже, а при питании вентиляторов от 12 вольт их шум не превышает среднетипичные значения для жилого помещения в дневное время суток. Что же касается настольного размещения непосредственно около пользователя, то тут ситуация не столь прекрасная: при питания от 12 вольт шум преодолевает границу 40 дБА, хотя при питании от 5 вольт шум также весьма низкий. Огорчает наличие выраженного акустического дефекта при питании вентиляторов от 9 вольт, но его вполне можно обойти, просто не используя данное напряжение.

Цены

Средняя цена T-1732212470 Розничные предложения L-1732212470-10

Позиционирование и выводы

Корпус Aerocool P7-C0 Pro весьма и весьма интересный, особенно с учетом не слишком нескромной цены. И интересен он не какими-то необычными конструктивными или дизайнерскими решениями, а новым подходом к давно известным вещам, прежде всего к цветной подсветке.

Но когда потенциальный покупатель вдоволь налюбуется переливами красок и насладится возможностями их настройки через Windows-приложение, то у него возникнет вопрос: а нужен ли ему такой корпус? Конечно, для геймеров из категории «подвинутых» на буйстве красок и форм, да к тому же не обремененных лишними купюрами в карманах, это настоящий подарок. Тем более, что никаких ограничений на длину устанавливаемых в корпусе видеокарт нет, да и система вентиляции вполне позволит собрать в нем игровой компьютер приличной мощности, хотя и не в топовой конфигурации, на которую у покупателей Aerocool P7-C0 Pro, скорее всего, всё равно не хватит денег.

Зато есть ограничения по количеству устанавливаемых накопителей, которые становятся еще более суровыми при установке блока питания с повышенной мощностью и соответствующей длиной. Есть и другие проблемы, связанные с выбором БП, а ведь для продвинутого игрового компьютера с высокопроизводительными видеокартами потребуется блок питания с соответствующей мощностью и размерами.

В офисе компьютер в подобном корпусе представить сложно, разве что на каком-то «показательно-парадном» рабочем месте или в качестве стендового для той или иной экспозиции, где он действительно может послужить хорошим средством для привлечения внимания. Но подобных компьютеров в любой компании вряд ли потребуется много.

Наконец, многоцелевая домашняя рабочая станция: вполне возможно и такое использование, если это компьютер для подростка — не слишком мощный и дорогой, без большого количества накопителей, но способный в свободное от «основных занятий» время служить многоцветным светильником, и которым к тому же можно похвастать перед друзьями-приятелями. Но данная категория потенциальных покупателей смыкается с первой из упомянутых нами — это всё те же небогатые геймеры, просто совсем юного возраста.

А для всех прочих категорий пользователей, офисных и домашних, есть широкий выбор корпусов с подобным оснащением и даже с подсветкой, пусть и не столь продвинутой, зато подешевле: за всё необычное приходится приплачивать. Вот только выбирать среди массы однотипных моделей, в отличие от Aerocool P7-C0 Pro не имеющих столь яркой (в том числе в прямом смысле этого слова) индивидуальности, будет непросто.

Вкратце мы охарактеризуем корпус так: необычный и притягивающий взгляд, но со скромным оснащением, не слишком дорогой, но с ограниченной целевой аудиторией. Однако он вполне достоин нашей награды «Original Design» за необычное решение с RGB-подсветкой.

Корпус Aerocool P7-C0 Pro предоставлен на тестирование производителем