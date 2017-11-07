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Умные часы PowerWatch, которые не нужно заряжать, поступили в продажу

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Источник: PowerWatch

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Год назад мы писали об умных часах PowerWatch, которые собрали более 1,6 млн долларов на площадке коллективного финансирования Indiegogo.

Напомним, в PowerWatch используется технологию преобразования тепла человеческого тела в электрическую энергию. В результате устройство, оснащенное аккумулятором емкостью 200 мА•ч, не нужно заряжать.

Устройство казалось слишком интересным, чтобы быть правдой, но часы уже поступили в продажу. Базовая версия, которую уже можно купить, оценена в 169 долларов, корпус имеет диагональ 46 мм и толщину 12,5 мм, часы выдерживают погружение на глубину до 50 м.

Умные часы PowerWatch, которые не нужно заряжать, поступили в продажу

Модель PowerWatch X, которая поступит в продажу в декабре, стоит 249 долларов. Она получила корпус диагональю 50 мм и толщиной 13,5 мм. Часы выдерживают давление на глубине до 200 м, еще одной их особенностью является возможность демонстрации различных уведомлений.

Обе версии имеют дисплей диагональю 1,2 дюйма, они совместимы со смартфонами, работающими под управлением iOS и Android, могут подсчитывать калории, пройденное расстояние, контролировать качество и продолжительность сна и так далее.

7 ноября 2017 Г.

11:57

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Умные часы PowerWatch, которые не нужно заряжать, поступили в продажу: В PowerWatch используется технологию преобразования тепла человеческого тела в электрическую энергию

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