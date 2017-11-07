Первый защищенный смартфон Xiaomi ожидается в 2018 году

Анонимный инсайдер утверждает, что первой половине следующего года компания Xiaomi выпустит свой первый смартфон, корпус которого будет надежно защищен от попадания пыли, влаги и грязи, а также сможет выдерживать падения на твердые поверхности.

Еще в прошлом году глава Xiaomi объяснил, по какой причине они не делают свои смартфоны водонепроницаемыми. Во-первых, когда телефон нуждается в ремонте со вскрытием корпуса, его влагозащита значительно ухудшается. А во-вторых, водонепроницаемость повышает цену устройства.

На рынке представлено огромное количество влагозащищенных смартфонов, практически все флагманы от известных производителей имеют определенную степень защиты. Если на рынке будет существовать спрос на защищенные смартфоны Xiaomi, компания наверняка может изменить свою позицию по этому вопросу.

Еще до выхода Xiaomi Mi6 поговаривали, что он может оказаться первым водонепроницаемым смартфоном компании. Возможно, этим смартфоном окажется Xiaomi Mi7.