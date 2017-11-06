Представлено ограниченное издание умных часов Nokia Steel

Компания HMD Global представила ограниченное издание умных часов Nokia Steel, которые были анонсированы летом этого года. Изначально часы были доступны в черном и белом вариантах исполнения корпуса, ограниченное издание доступно в цветах Full Black и Rose Gold.

Модель Full Black предлагается по той же цене, что и оригинальные часы, то есть за 129,95 доллара. Версия в цвете Rose Gold стоит 149,95 доллара.

Nokia Steel имеют вид классических часов, они могут синхронизироваться со смартфоном и весами Nokia. Часы могут оповещать владельца о входящих звонках, сообщениях и напоминать о запланированных делах. Кроме того, часы позволяют следить за качеством и продолжительностью сна, контролировать физическую активность, подсчитывать сожженные калории, пульс, пройденное расстояние и так далее.