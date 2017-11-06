10 лет с момента выхода первой публичной версии Android. Вспоминаем, как это было

Операционная система Android вышла в сентябре 2008 года, то есть в следующем году ей исполнится 10 лет. Однако первая публичная бета-версия появилась на год раньше — 12 ноября 2007 года.

Видео ниже демонстрирует то, как выглядела эта версия.

С современной Android она на вид не имеет ничего общего. Даже часть демонстрации проводилась на смартфоне с обычным экраном и физической клавиатурой, так как изначально систему собирались выпустить именно для таких аппаратов.

К слову, уже тогда глава Google говорил о смартфонах поискового гиганта, что компания сумела воплотить лишь девять лет спустя.