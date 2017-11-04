Компания HP завершила покупку подразделения Samsung, выпускающего принтеры

Компания HP на этой неделе сообщила о завершении покупки подразделения Samsung, выпускающего принтеры. Напомним, соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре прошлого года.

Как всегда в случае крупных сделок — а в данном случае покупка оценивается в 1,05 млрд долларов — понадобилось получение разрешений регулирующих органов. Китайские регуляторы разрешили HP купить бизнес Samsung по выпуску принтеров только в начале прошлого месяца. При этом они наложили некоторые ограничения, чтобы HP не смогла занять доминирующее положение на рынке лазерных печатающих устройств.

В частности, компания HP обязана продавать принтеры формата A4 в Китае на «честных и разумных» условиях, каждые полгода предоставляя отчет о ценах в министерство торговли. Она не может вносить изменения в конструкцию принтеров, уменьшающую их совместимость с расходными материалами сторонних производителей. Кроме того, HP не может покупать в Китае акции других производителей принтеров A4.

В результате сделки HP получила более 6500 патентов в области технологий печати и печатающих устройств, а также примерно 1300 высококвалифицированных специалистов.

Остается добавить, что по условиям соглашения Samsung обязалась инвестировать в HP от 100 до 300 млн долларов путем покупки акций на рынке.