Новый iPhone сохранит конфигурацию пластиковых линз в основной камере, считает KGI

Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что компания Apple сохранит ту же конфигурацию из шести пластиковых линз (6Р) в основной камере следующего смартфона iPhone, которая была реализована в iPhone X.

Некоторые аналитики высказывают предположение, что Apple может использовать семь пластиковых линз (7P) или гибридное решение 2G3P, которое подразумевает две стеклянные и три пластиковые линзы. Но Минг-Чи Куо с ними не согласен.

«Переход от дизайна 6P к 7P или 2G3P принесет лишь незначительные улучшения в качестве картинки, но при этом возникнет риск нехватки комплектующих для новых смартфонов. Вряд ли Apple примет решение, которое вызовет повторение истории с нехваткой качественных комплектующих для iPhone X, которую мы наблюдаем этой осенью».

Минг-Чи Куо считает, что в следующем году компания Largan, которая недавно подтвердила разработку 3D-камер для смартфонов, усилит свои позиции на рынке, где она и так занимает лидирующую позицию.