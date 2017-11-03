Новая бюджетная экшн-камера GoPro увидит свет в следующем году

Компания GoPro, которая вчера отчиталась за третий квартал 2017 финансового года, в следующем году выпустит новую экшн-камеру начального уровня.

Сейчас самой доступной моделью бренда является Hero Session стоимостью 170 евро. Она была выпущена ещё в 2015 году и на сегодняшний день существенно проигрывает многим конкурентам в своей ценовой категории.

Глава компании рассказал, что в нынешнем году спрос на Hero Session был выше ожидаемого и именно это подтолкнуло GoPro к тому, чтобы выпустить преемника раньше изначально намеченного срока. Подробностей о новой камере пока нет. Разве что глава компании отметил, что это будет «ещё лучший форм-фактор для этой ценовой категории».