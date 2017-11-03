Доход известного разработчика технологий и материалов OLED за год удвоился

Компания Universal Display Corporation (UDC), разработавшая технологию и материалы UniversalPHOLED для дисплеев и осветительных панелей OLED, опубликовала отчет за третий квартал 2017 года.

Оборот UDС за отчетный период составил 61,7 млн долларов. Поскольку в третьем квартале 2016 года он был равен 30,2 млн долларов, составители отчета утверждают, что за год показатель вырос на 104%.

При этом продажи материалов выросли на 100% — с 23,5 до 47,0 млн долларов, а лицензионные выплаты — на 131%, с 5,2 до 12,0 млн долларов.

Операционная прибыль составила 18,8 млн долларов, чистая — 13,5 млн долларов. Год назад третий квартал завершился операционными убытками в размере 3,0 млн долларов и чистыми убытками в размере 1,5 млн долларов.

Руководство UDC полагает, что улучшение финансовых показателей связано с растущим спросом на телевизоры и мобильные устройства с экранами OLED.