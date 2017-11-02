Изобретатель электронного замка с дистанционным управлением подал на Apple в суд за нарушение патента

Марк Килборн (Mark Kilbourne), изобретатель Remotizer — системы доступа без ключа, построенной на использовании дистанционного управления электронным ригелем, подал на Apple в суд. По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году.

Созданная Килборном компания Mr. Butler LLC в сентябре 2014 года пыталась получить одобрение Apple на включение приложения для Remotizer в магазин Apple App Store. Оно позволило бы использовать устройства Apple для управления замками Remotizer.

Одобрение не было получено. Вместо этого компания Apple сообщила Килборну, что для оценки приложения ей необходимо получить доступ к оборудованию, для которого предназначено приложение.

Вскоре Apple представила платформу HomeKit и начала продажи замков August Smart Lock, в которых нарушены права Килборна. Истец убежден, что компания Apple была осведомлена о нарушении, но продолжала продавать замки August Smart Lock в Apple Store.