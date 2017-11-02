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Изобретатель электронного замка с дистанционным управлением подал на Apple в суд за нарушение патента

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Теги: Apple

Источник: Patently Apple

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Марк Килборн (Mark Kilbourne), изобретатель Remotizer — системы доступа без ключа, построенной на использовании дистанционного управления электронным ригелем, подал на Apple в суд. По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году.

По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году

Созданная Килборном компания Mr. Butler LLC в сентябре 2014 года пыталась получить одобрение Apple на включение приложения для Remotizer в магазин Apple App Store. Оно позволило бы использовать устройства Apple для управления замками Remotizer.

Одобрение не было получено. Вместо этого компания Apple сообщила Килборну, что для оценки приложения ей необходимо получить доступ к оборудованию, для которого предназначено приложение.

По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году

Вскоре Apple представила платформу HomeKit и начала продажи замков August Smart Lock, в которых нарушены права Килборна. Истец убежден, что компания Apple была осведомлена о нарушении, но продолжала продавать замки August Smart Lock в Apple Store.

2 ноября 2017 Г.

00:16

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Изобретатель электронного замка с дистанционным управлением подал на Apple в суд за нарушение патента: По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году

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