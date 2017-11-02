Intel и ARM расширили своё сотрудничество

На мероприятии ARM Tech Con 2017 компания Intel объявила о новом этапе сотрудничества с ARM. Для начала напомним, что летом прошлого года Intel заключила сделку с ARM, в рамках которой занялась контрактным производством полупроводниковых решений, основанных на архитектуре британской компании.

В частности, на мероприятии было сказано, что Intel уже готовится выпустить тестовую партию 10-нанометровых процессоров семейства Cortex-A, которые смогут работать на частоте 3,5 ГГц при напряжении всего 0,5 В.

Но это не всё. Собственно, новый этап сотрудничества подразумевает разработку совместно с Intel IP-ядра процессора Cortex-A55, рассчитанного на выпуск по техпроцессу 22FFL. Это достаточно необычный 22-нанометровый техпроцесс, который Intel представила весной нынешнего года, позиционируя его в качестве альтернативы существующим 14-нанометровым техпроцессам. Описывать все особенности данной технологии пришлось бы слишком долго, но основная идея этого техпроцесса в его упрощённости.

Во время анонса Intel говорила, что это позволит удешевить производство различных полупроводниковых решений, но об однокристальных системах для смартфонов тогда речи не шло. В конце концов, лидеры рынка уже перешли на 10-нанометровый техпроцесс. Однако источник почему-то упоминает смартфоны, хотя в слайдах Intel ничего такого нет.

Зато есть данные о том, что техпроцесс 22FFL позволит создавать процессорные ядра Cortex-A55 с частотой 2,35 ГГц при напряжении всего 0,45 В.