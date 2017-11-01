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Renesas будет поставлять процессоры для самоуправляемых автомобилей Toyota

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Источник: Reuters

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Компания Renesas Electronics сегодня сообщила, что она будет поставлять процессоры для самоуправляемых автомобилей Toyota, которые должны появиться на рынке в 2020 году.

Поставщиком блока управления двигателем названа компания Denso

Речь идет о специализированной однокристальной системе Renesas R-Car, реализующей функции системы помощи водителю.

Для самоуправляемого движения будет предназначена комбинация из двух микросхем. Первая будет обеспечивать «высокоточные сведения о положении машины» и «в реальном времени принимать решения, относящиеся к активной безопасности и управлению машиной».

Вторая микросхема, носящая обозначение RH850, будет контролировать движение с помощью ускорения, торможения и функций рулевого управления. Непосредственно управление двигателем будет возложено на блок управления производства Denso — крупнейшего поставщика Toyota.

1 ноября 2017 Г.

16:38

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