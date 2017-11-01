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Nvidia расширила круг партнеров, курсов и инициатив, связанных с обучением основам ИИ

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Теги: Nvidia

Источник: Nvidia

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Компания Nvidia сообщила о расширении сферы деятельности института глубокого обучения (Deep Learning Institute - DLI). Напомним, институт призван удовлетворить растущую потребность рынка в специалистах в набирающей популярность области искусственного интеллекта.

Институт, открывшийся в прошлом году, уже наладил связи с более чем двумя десятками партнеров, включая Amazon Web Services, Coursera, Facebook, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft и Udacity. Вчера компания Nvidia объявила, что новыми партнерами института стали Booz Allen Hamilton и deeplearning.ai. В сотрудничестве с Booz Allen Hamilton будет организовано обучение госслужащих и военных. Соглашение с компанией deeplearning.ai, основанной пионером в области ИИ Андрю Энджи (Andrew Ng), предусматривает подготовку новых материалов по машинному переводу для курса Coursera, который будет доступен уже к концу месяца.

Программа University Ambassador предусматривает бесплатное предоставление материалов для обучения ключевым знаниям в области ИИ

Вторая новость — программа University Ambassador, в рамках которой преподавателям во всем мире будут бесплатно предоставлены материалы, необходимые для обучения студентов ключевым знаниям и навыкам в области ИИ.

Кроме того, институт ввел новые курсы по применению глубокого обучения. Они освещают различные аспекты применения глубокого обучения в таких областях, как финансы, обработка речи, робототехника, видеоанализ и самоуправляемые автомобили.

1 ноября 2017 Г.

12:32

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