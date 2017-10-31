Waymo считает, что беспилотные авто не должны передавать управление водителю даже в экстренных ситуациях

На сегодняшний день над технологиями для беспилотных авто работает множество компаний. Некоторые из них ранее не имели никакого отношения к автомобильному рынку, а некоторые в вовсе были созданы именно для работы над такими технологиями.

Компания Waymo, ранее являвшаяся частью Google, работает в данном направлении дольше большинства прочих. К сожалению, никаких прямых сравнений разработок различных компаний нет, но, вероятно, именно у Waymo на данный момент самые «продвинутые» технологии беспилотного вождения, хотя Tesla явно может с этим поспорить.

Как бы там ни было, на прошедшем в Калифорнии мероприятии Waymo продемонстрировала полностью беспилотный автомобиль Chrysler Pacifica. Ещё в 2013 году компания, благодаря множественным тестам, пришла к выводу, что все находящие внутри самостоятельно движущегося автомобиля люди ведут себя, как пассажиры. Через время даже номинальный водитель расслабляется и начинает заниматься своими делами. Вполне логично, что передавать такому человеку управление в экстренной ситуации совершенно нецелесообразно, так как он попросту не успеет отреагировать. Именно по этой причине Waymo считает, что беспилотные автомобили не должны подразумевать передачу управления кому-то из пассажиров, так что компания прекратила работу над соответствующими функциями и технологиями.