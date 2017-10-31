Американский полупроводниковый рынок в сентябре показал рост на 40,7%

Аналитики Semiconductor Industry Association (SIA) утверждают, что мировой полупроводниковый рынок по итогам третьего квартала достиг 107,9 млрд долларов, что на 10,2% превышает показатель предыдущего квартала.
Отдельно аналитики отмечают сентябрь. В этом месяце мировые продажи составили 36 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 22,2%. В основном показатель был достигнут за счёт продаж в Северной и Южной Америке, где рост в годовом выражении и вовсе составил 40,7%. Если говорить о всём квартале, то данный регион смог нарастить продажи в квартальном выражении на 21,4%.
Говоря о сегментах рынка, больше всего аналитики выделяют память DRAM и NAND, но это, как мы знаем, справедливо и для нескольких предыдущих кварталов.