Акционеры одобрили продажу Imagination китайцам
Акционеры компании Imagination Technologies сегодня одобрили ее продажу китайскому инвестиционному фонду Canyon Bridge. Напомним, приобретение обойдется покупателю 730 млн долларов.
Интересно, что за буквально вчера основатель Canyon Bridge Бенджамин Чу (Benjamin Chow) был обвинен в инсайдерской торговле.
Впрочем, по словам пресс-секретаря фонда, сделке с Imagination это ничем не грозит. Кроме того, Чу отвергает обвинения и намерен защищаться в суд.
О том, что Canyon Bridge покупает Imagination Technologies, было объявлено в конце сентября — через неделю после того, как фонд не смог совершить другую покупку. Сделка с Lattice Semiconductor было заблокирована президентом США «по соображениям национальной безопасности».
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31 октября 2017 Г.
22:02
Accent
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Акционеры одобрили продажу Imagination китайцам: О том, что Canyon Bridge покупает Imagination Technologies, было объявлено в конце сентября
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