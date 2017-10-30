В продажу новинка поступит в ноябре.

Главный модуль основной камеры имеет разрешение 12 мп, камера позволяет делать портретные снимки с размытием фона. Аналогичная конфигурацией модулей присутствует во фронтальной камере, которая также оснащена сетодиодной вспышкой.

Смартфон оснащен дисплеем OLED диагональю 5,49 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, десятиядерной однокристальной системой Helio X30, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Meitu V6 получил корпус традиционной для этого производителя формы, которую не используют другие компани. Также в оснащение вошли два фронтальных громкоговорителя, сдвоенные основная и фронтальная камеры, фронтальный дактилоскопический датчик.

Компания Meitu готовится выпустить смартфон Meitu V6, информация о котором уже появилась на сайте китайского регулятора TENAA.

Смартфон Meitu V6 получил нестандартный, но традиционный для производителя корпус и четыре камеры

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Смартфон Meitu V6 получил нестандартный, но традиционный для производителя корпус и четыре камеры: В продажу новинка поступит в ноябре