Показать все

Sharp снова завершила квартал с прибылью и улучшила прогноз по итогам года

Ctrl

Теги: Sharp

Источник: Sharp

1174

Продажа большей части бизнеса Sharp компании Foxconn, судя по последнему финансовому отчёту, не прошла для японского производителя даром.

Sharp снова отчиталась о получении прибыли. Если точнее, шестимесячный период, завершившийся 30 сентября, принёс компании прибыль в размере 304 млн долларов, тогда как годом ранее Sharp зафиксировала убыток в 396 млн долларов.

Sharp отчиталась за второй квартал 2018 финансового года

Продажи выросли с 8 млрд долларов до 9,78 млрд. Операционная прибыль увеличилась в 513 раз и достигла 355,8 млн долларов. На фоне удачного полугодия Sharp улучшила прогноз по итогам всего года. Теперь компания рассчитывает получить 607,6 млн долларов чистой прибыли. Для сравнения, предыдущий прогноз составлял 517 млн долларов, а предыдущий финансовый год и вовсе завершился для Sharp убытком в размере 217 млн долларов.

30 октября 2017 Г.

19:45

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Более трёх четвертей китайского рынка смартфонов приходится всего на пять компаний, в числе которых и Apple: Huawei лидирует на рынке смартфонов Китая3

Sharp снова завершила квартал с прибылью и улучшила прогноз по итогам года: Sharp отчиталась за второй квартал 2018 финансового года1

Пожар уничтожил часть архива HP: Исторические документы стали жертвой стихии2

Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B позволяет установить накопитель типоразмера 2,5 дюйма вместо тонкого оптического привода: Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B поддерживает горячую замену накопителя2

По мнению TrendForce, с нехваткой DRAM скоро может быть покончено : Samsung рассматривает возможность расширения производства DRAM4

Карта расширения SilverStone ECM22 позволяет подключить к слоту PCIe x4 твердотельный накопитель типоразмера M.2: Карта SilverStone ECM22 поддерживает накопители с интерфейсом PCIe и SATA3

10-нанометровые процессоры Intel все же появятся в этом году, но в очень ограниченном количестве: Сроком широкой доступности 10-нанометровых процессоров Intel называет второе полугоде 2018 года10

Nikon закроет китайскую фабрику, где производят компактные цифровые камеры: Nikon закрывает один из своих заводов11

Представлены хранилища с сетевым подключением Synology DiskStation DS218play, DS218j и DS118: Каждое из них оснащено портом Gigabit Ethernet и двумя портами USB 3.08

EK Water Blocks предлагает наборы фитингов нескольких цветов: Фитинги EK-ACF Fitting предназначены для шлангов, EK-HDC Fitting — для труб3

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition разогнана производителем: Карта украшена красной светодиодной подсветкой6

Amazon выделяет $250 000 в качестве призов за разработку возможностей Alexa, ориентированных на детей: Конкурс уже начался7

Nintendo нарастила выручку почти втрое. Продажи консоли Switch приближаются к 8 млн устройств: Nintendo отчиталась за прошедшее полугодие

Apple не станет вносить никаких существенных изменений в камеру TrueDepth для следующего поколения iPhone: Смартфоны iPhone 2018 года получат такую же камеру TrueDepth, как и iPhone X57

Baidu будет разрабатывать самоуправляемые машины совместно с Shouqi: Shouqi Limousine & Chauffeur — крупный оператор такси, работающий более чем в 50 городах Китая

Многие владельцы смартфонов iPhone 8 несут их в магазины в обмен на iPhone X : За последний месяц Decluttr.com купил тысячи смартфонов Apple, 7% из которых оказались моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus69

Больше всех на исследования и разработки тратят Amazon, Alphabet, Intel и Samsung: В сотню лучших вошли 40 американских, 16 японских и 6 китайских компаний16

Royal Yacht Brokers будет принимать криптовалюты в качестве оплаты за аренду роскошных яхт: Обрабатывать платежи для RYB будет компания Goldmoney, специализирующаяся на инвестиционных операциях с ценными металлами23

Автомобиль BMW Z8, первым владельцем которого был Стив Джобс, продадут на аукционе: Всего было произведено около 5700 таких машин17

При покупке второго смартфона Essential PH-1 цена снижается до $299: Скидку можно использовать не только на приобретение второго смартфона, но и для бесплатного получения камеры Essential 3608

Google в последний момент убрала гарнитуру из комплекта поставки смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL должны были получить проводную гарнитуру с разъемом USB-C27

Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов в Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit: Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit получат 1 млрд долларов от Саудовской Аравии2

Samsung возглавляет рынок бытовой техники США шестой квартал подряд: Наибольшей популярностью в США пользуются холодильники и стиральные машины Samsung31

Сотрудник Apple, дочь которого опубликовала новый видеоролик с iPhone X, лишился работы: Девушка утверждает, что даже не догадывалась, что, выкладывая ролик, она подставляет своего отца и нарушает правила компании Apple31

Best Buy поднял цену на iPhone X на $100: Очевидно, что если бы не было спроса, то и цена бы не увеличивалась20

Успехи Huawei в Европе сподвигли компанию запустить на этом рынке свой магазин приложений: Huawei запустит в Европе свой магазин AppStore2

Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем: В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над Galaxy X13

Смартфон Meitu V6 получил нестандартный, но традиционный для производителя корпус и четыре камеры: В продажу новинка поступит в ноябре4

997
1318

iXBT TV

  • Обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017