Продажи выросли с 8 млрд долларов до 9,78 млрд. Операционная прибыль увеличилась в 513 раз и достигла 355,8 млн долларов. На фоне удачного полугодия Sharp улучшила прогноз по итогам всего года. Теперь компания рассчитывает получить 607,6 млн долларов чистой прибыли. Для сравнения, предыдущий прогноз составлял 517 млн долларов, а предыдущий финансовый год и вовсе завершился для Sharp убытком в размере 217 млн долларов.

Sharp снова отчиталась о получении прибыли. Если точнее, шестимесячный период, завершившийся 30 сентября, принёс компании прибыль в размере 304 млн долларов, тогда как годом ранее Sharp зафиксировала убыток в 396 млн долларов.

Продажа большей части бизнеса Sharp компании Foxconn, судя по последнему финансовому отчёту, не прошла для японского производителя даром.

Sharp снова завершила квартал с прибылью и улучшила прогноз по итогам года

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