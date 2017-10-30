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Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

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Теги: Samsung

Источник: Gizchina

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Недавно в базе данных корейского ведомства, которое занимается патентами и интеллектуальной собственностью, появились эскизы смартфона компании Samsung Electronics, оснащенного сгибающимся дисплеем.

Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

Если верить этим эскизам, смартфон будет складываться таким образом, чтобы экран оказывался полностью защищен корпусом, но в отличие от архаичных «раскладушек», новинка лишена физической клавиатуры.

Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над смартфоном со сгибающимся дисплеем, которых проходит под кодовым названием Samsung Galaxy X. В апреле этого года это устройство прошло сертификацию в организации WiFi Alliance (WFA), в июле смартфон был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG), в сентябре Корейское национальное агенство National Radio Research Agency (NRRA) выдало смартфону соответствующий сертификат.

Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

По последним данным, новинка будет выпущена в 2018 году только на территории Южной Кореи ограниченным тиражом в 100 тыс. смартфонов.

30 октября 2017 Г.

06:55

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