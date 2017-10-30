Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

По последним данным, новинка будет выпущена в 2018 году только на территории Южной Кореи ограниченным тиражом в 100 тыс. смартфонов.

В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над смартфоном со сгибающимся дисплеем, которых проходит под кодовым названием Samsung Galaxy X. В апреле этого года это устройство прошло сертификацию в организации WiFi Alliance (WFA), в июле смартфон был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG), в сентябре Корейское национальное агенство National Radio Research Agency (NRRA) выдало смартфону соответствующий сертификат.

Если верить этим эскизам, смартфон будет складываться таким образом, чтобы экран оказывался полностью защищен корпусом, но в отличие от архаичных «раскладушек», новинка лишена физической клавиатуры.

Недавно в базе данных корейского ведомства, которое занимается патентами и интеллектуальной собственностью, появились эскизы смартфона компании Samsung Electronics, оснащенного сгибающимся дисплеем.

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