Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем

Недавно в базе данных корейского ведомства, которое занимается патентами и интеллектуальной собственностью, появились эскизы смартфона компании Samsung Electronics, оснащенного сгибающимся дисплеем.
Если верить этим эскизам, смартфон будет складываться таким образом, чтобы экран оказывался полностью защищен корпусом, но в отличие от архаичных «раскладушек», новинка лишена физической клавиатуры.
В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над смартфоном со сгибающимся дисплеем, которых проходит под кодовым названием Samsung Galaxy X. В апреле этого года это устройство прошло сертификацию в организации WiFi Alliance (WFA), в июле смартфон был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG), в сентябре Корейское национальное агенство National Radio Research Agency (NRRA) выдало смартфону соответствующий сертификат.
По последним данным, новинка будет выпущена в 2018 году только на территории Южной Кореи ограниченным тиражом в 100 тыс. смартфонов.