Baidu будет разрабатывать самоуправляемые машины совместно с Shouqi

Китайский поисковый гигант Baidu будет разрабатывать самоуправляемые автомобили совместно с местным оператором такси Shouqi Limousine & Chauffeur.
Baidu предоставит Shouqi доступ к картографическому сервису Baidu Map, а Shouqi поможет в создании высокоточных карт для самоуправляемых автомобилей.
Кроме того, Baidu будет участвовать в проекте аппаратными и программными средствами, необходимыми для навигации с использованием технологий искусственного интеллекта.
Компания Shouqi Limousine & Chauffeur, принадлежащая к государственной группе компаний Shouqi, работает более чем в 50 городах Китая.
Две недели назад стало известно, что партнером Baidu по выпуску беспилотных автомобилей выбрана компания BAIC. Партнеры рассчитывают начать серийный выпуск беспилотных машин третьего уровня в 2019 году, а четвертого уровня — в 2021 году.