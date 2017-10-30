Автомобиль BMW Z8, первым владельцем которого был Стив Джобс, продадут на аукционе

В ноябре этого года на аукционе Sotheby’s будет продан автомобиль BMW Z8, первым владельцем которого был один из основателей компании Apple Стив Джобс (Steve Jobs).

Этот факт подтверждается записями в сервисной книге BMW, оригинальным свидетельством о регистрации транспортного средства в штате Калифорния, а также (косвенно) именным номерным знаком JOBS Z8, который был зарегистрирован уже новым владельцем машины.

Согласно легенде, убедил Джобса в необходимости покупки BMW Z8 его коллега Ларри Эллисон (Larry Ellison), который возглавляет Oracle. Именно Ларри Эллисон внушил Джобсу, что BMW Z8 является образцом современного автомобилестроения и эргономики.

Нынешний владелец автомобиля приобрел его у Джобса в 2003 году, за 17 лет автомобиль проехал около 24 тыс. км и находится в отличном состоянии.

Всего было произведено около 5700 таких машин, ориентировочная цена лота составляет 300-400 тыс. долларов, однако итоговая сумма может оказаться значительно выше.