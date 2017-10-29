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Успехи Huawei в Европе сподвигли компанию запустить на этом рынке свой магазин приложений

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Теги: Huawei

Источник: Huawei

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Компания Huawei вскоре должна сместить Apple со второго места в списке крупнейших производителей смартфонов. При этом китайский гигант пока практически отсутствует на рынке США.

Зато в Европе позиции компании очень сильны. Чтобы усилить их ещё больше, в начале следующего года Huawei намерена запустить в Европе свой магазин приложений AppStore.

Huawei запустит в Европе свой магазин AppStore

Это весьма знаково. Во-первых, это будет первый регион за пределами Китая, где Huawei сделает доступным свой магазин. Во-вторых, это демонстрирует то, насколько компания закрепилась на этом рынке.

Кроме AppStore производитель запустит в Европе и сервис Huawei Video Service, причём он будет бесплатным.

30 октября 2017 Г.

07:00

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