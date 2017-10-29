Илон Маск опубликовал снимок тоннеля под Лос-Анджелесом

На стенках тоннеля можно видеть кабели. По словам Маска, пока пробурено около 160 метров. Такими темпами, чтобы проложить первый запланированный маршрут «от LAX до 101», понадобится около года. Между тем, известно, что компания планирует создание целой сети тоннелей под Лос-Анджелесом, которая, как утверждается, позволит покончить с пробками на дорогах мегаполиса.

Как известно, компания Boring Company Илона Маска бурит тоннели под Лос-Анджелесом . О том, как продвигается работа, можно судить по снимку, опубликованному Маском.

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