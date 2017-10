В WhatsApp появилась возможность удалять сообщения

В WhatsApp появилась функциональноcть, которая уже давно доступна в Viber и Telegram. Речь идет о возможности удалять уже отправленные сообщения.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, надо нажать на сообщение и удержать, затем можно выбрать, удалить ли сообщение только из своей истории переписки или из чата, который видит собеседник, тоже. В первом случае вы увидите сообщение You deleted this message, во втором — собеседник получит сообщение о том, что вы удалили сообщение (This message was deleted).

Возможность удалить сообщение для собеседника действует только в течение первых семи минут после отправки сообщения. Конечно же, удаление сообщение не является гарантией того, что ваш собеседник уже не прочитал его.