Карманный компьютер Zebra TC20 предназначен для делового применения

Компания Zebra Technologies представила мобильный компьютер TC20, предназначенный для делового применения. По сути, это смартфон в усиленном исполнении, лишенный модуля сотовой связи. По словам производителя, устройство пригодится в розничной торговле, гостиничном бизнесе, при организации перевозок и складского хранения в небольших и средних компаниях.

Основой TC20 служит SoC Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) с восьмиядерным 64-разрядным процессором, работающим на частоте 1,4 ГГц под управлением ОС Android 7юч Nougat. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ, флэш-памяти — 16 ГБ. Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD объемом до 128 ГБ, портом USB-C, экраном размером 4,3 дюйма и разрешением 800 х 480 пикселей, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass.

Размеры компьютера — 134 х 73,1 х 16 мм, масса — 195 г. Вариант с блоком аппаратных клавиш для ввода чисел немного длиннее (164 мм) и тяжелее (215 г).

Оснащение TC20 включает громкоговоритель, два микрофона, разъем для гарнитуры, сканер штриховых кодов, камеру разрешением 8 Мп, средства беспроводного подключения 802.11ac и Bluetooth 4.2 BLE. Отметим, что для включения сканера есть две кнопки (по одной на каждом боку), еще одна кнопка используется для голосовой связи PTT. Помимо этого, есть аппаратный регулятор громкости и кнопка питания. Аккумулятора емкостью 3000 мА∙ч хватает на 10 часов работы. Чтобы его зарядить, достаточно 4 часа.

Степень защиты компьютера — IP54. Без ущерба для работоспособности он выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м. Производитель гарантирует работоспособность TC20 при температуре от -10°С до 50°С.