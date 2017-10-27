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Саудовская Аравия первой предоставила гражданство… роботу

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Источник: Aetoswire

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Саудовская Аравия стала первой страной, предоставившей гражданство роботу. Гражданство получил человекоподобный робот Sophia, созданный компанией Hanson Robotics из Гонконга.

Местом для этого необычного события была выбрана конференция для инвесторов Future Investment Initiative (FII), устроенная фондом Public Investment Fund (PIF).

Местом для этого необычного события была выбрана конференция для инвесторов Future Investment Initiative

Поблагодарив людей за предоставление гражданства, робот ответил на вопросы собравшихся. В числе прочих прозвучал вопрос о роботах, угрожающих человеку, которые показаны в некоторых фантастических фильмах. По словам Sophia, людям нечего бояться.

«Вы читаете слишком много Илона Маска и смотрите слишком много голливудских фильмов», — приводит источник слова робота.

Робототехнике уделяется большое внимание при создании промышленной и деловой зоны NEOM стоимостью 500 млрд долларов, которая будет создана на северо-западе Саудовской Аравии.

27 октября 2017 Г.

21:29

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Саудовская Аравия первой предоставила гражданство… роботу: Местом для этого необычного события была выбрана конференция для инвесторов Future Investment Initiative 1

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