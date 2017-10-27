Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов

В 2013 году Китай стал первым по величине рынком смартфонов, опередив США. Еще в прошлом году впервые заговорили о том, что Индия вот-вот должна отовдинуть США, заняв в соответствующем рейтинге второе место.

Согласно новым данным компании Canalys, Индия уверенно обосновалась на втором месте. Поставки смартфонов в этой стране в третьем квартале превысили 40 млн смартфонов, из которых 46,5% отгрузили компании Samsung и Xiaomi.

В 2015 году только Samsung занимала половину индийского рынка смартфонов, около года назад ее доля снизилась до 25%. В третьем квартале 2017 Samsung отгрузила 9,4 млн смартфонов, на 30% больше, чем в третьем квартале 2016 года. При этом результат Xiaomi составил 9,2 млн единиц, а рост продаж последней превысил 290%. Компания сообщила, что за последний месяц она продала более 4 млн смартфонов в Индии. Очевидно, что уже в четвертом квартале 2017 Xiaomi может стать самым успешным поставщиком смартфонов в Индии.

Рынок Индии в третьем квартале продемонстрировал рост 23%. Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo и Lenovo занимают 75% рынка.