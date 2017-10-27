Показать все

Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов

Ctrl

Теги: Samsung, Xiaomi

Источник: Canalys

1174

В 2013 году Китай стал первым по величине рынком смартфонов, опередив США. Еще в прошлом году впервые заговорили о том, что Индия вот-вот должна отовдинуть США, заняв в соответствующем рейтинге второе место.

Согласно новым данным компании Canalys, Индия уверенно обосновалась на втором месте. Поставки смартфонов в этой стране в третьем квартале превысили 40 млн смартфонов, из которых 46,5% отгрузили компании Samsung и Xiaomi.

В 2015 году только Samsung занимала половину индийского рынка смартфонов, около года назад ее доля снизилась до 25%. В третьем квартале 2017 Samsung отгрузила 9,4 млн смартфонов, на 30% больше, чем в третьем квартале 2016 года. При этом результат Xiaomi составил 9,2 млн единиц, а рост продаж последней превысил 290%. Компания сообщила, что за последний месяц она продала более 4 млн смартфонов в Индии. Очевидно, что уже в четвертом квартале 2017 Xiaomi может стать самым успешным поставщиком смартфонов в Индии.

Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов

Рынок Индии в третьем квартале продемонстрировал рост 23%. Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo и Lenovo занимают 75% рынка.

27 октября 2017 Г.

07:15

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Планшет Microsoft Andromeda может быть оснащен сгибающимся дисплеем: Планшет будет оснащен однокристальной системой Snapdragon

Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов: Xiaomi может стать крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии уже в четвертом квартале

Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X: iPhone X поступит в продажу 3 ноября6

Zotac оставила без заводского разгона даже модель GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme: Zotac представила три карты GTX 1070 Ti1

Xiaomi представила массажное кресло за $600: В режиме работы энергопотребление составляет 100 Вт, а уровень шума не превышает 55 дБ1

Xiaomi представит новую серию смартфонов 2 ноября: Синяя молния, вероятно, подразумевает поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или 4.01

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) с 6 ГБ ОЗУ замечен в Geekbench: Выход смартфона ожидается в начале следующего года

Фронтальная камера смартфона Oppo R11s полагается на систему ИИ: Тем временем Oppo R11s уже появился на официальной сайте1

Бюджетный смартфон Philips X596 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов1

997
1318

iXBT TV

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017