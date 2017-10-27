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Рост выручки на 34% и хороший прогноз на текущий квартал обеспечил Amazon рост акций до рекордного значения

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Теги: Amazon

Источник: Amazon

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Компания Amazon опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2017 финансового года, который завершился для неё 30 сентября.

Продажи Amazon за минувшую четверть года составили 43,74 млрд долларов, что на 34% больше, нежели годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась с 575 до 347 млн долларов, а чистая прибыль выросла всего на 4 млн долларов, достигнув 256 млн.

Можно также отметить, что подразделение Amazon Web Services (AWS) продемонстрировало рост выручки на 42%, до 4,58 млрд долларов. Согласно данным аналитиков, платформа Amazon Web Services занимает 30% рынка, опережая ближайшего конкурента в лице Microsoft Azure более чем вдвое.

Amazon отчиталась за третий квартал 2017 года

В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в пределах 56-60,5 млрд долларов, что будет соответствовать росту в годовом выражении на 28-38%. Операционная прибыль, как ожидается, достигнет 300 млн долларов.

Что важно, после публикации отчёта акции Amazon взлетели в цене на 13,34%, достигнув максимальной за всю историю компании отметки в 1102 доллара.

28 октября 2017 Г.

08:00

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Рост выручки на 34% и хороший прогноз на текущий квартал обеспечил Amazon рост акций до рекордного значения: Amazon отчиталась за третий квартал 2017 года

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