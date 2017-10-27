Рост выручки на 34% и хороший прогноз на текущий квартал обеспечил Amazon рост акций до рекордного значения

Компания Amazon опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2017 финансового года, который завершился для неё 30 сентября.
Продажи Amazon за минувшую четверть года составили 43,74 млрд долларов, что на 34% больше, нежели годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась с 575 до 347 млн долларов, а чистая прибыль выросла всего на 4 млн долларов, достигнув 256 млн.
Можно также отметить, что подразделение Amazon Web Services (AWS) продемонстрировало рост выручки на 42%, до 4,58 млрд долларов. Согласно данным аналитиков, платформа Amazon Web Services занимает 30% рынка, опережая ближайшего конкурента в лице Microsoft Azure более чем вдвое.
В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в пределах 56-60,5 млрд долларов, что будет соответствовать росту в годовом выражении на 28-38%. Операционная прибыль, как ожидается, достигнет 300 млн долларов.
Что важно, после публикации отчёта акции Amazon взлетели в цене на 13,34%, достигнув максимальной за всю историю компании отметки в 1102 доллара.