Ricoh анонсирует выпуск объективов HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW и HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8

Выставку Photo Plus Expo 2017, проходящую в эти дни в Нью-Йорке, компания Ricoh Imaging выбрала местом анонса двух моделей объективов для цифровых зеркальных камер. Это модели HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW и HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8.

По словам производителя, относясь с серии *, эти объективы обеспечивают наилучшее качество изображения среди объективов с креплением Pentax K. Помимо этого, к их достоинствам относится защита от пыли и атмосферных воздействий.

Окончательные наименования двух моделей, спецификации и цены будут объявлены в 2018 году. Пока же производитель сообщил, что объектив HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW является полнокадровым. В нем используется новый кольцевой ультразвуковой привод фокусировки, обеспечивающий быструю и тихую фокусировку. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,4 м. Выпуск объектива ожидается весной 2018 года.

Модель HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8 рассчитана на камеры формата APS-C. Ее выпуск намечен на лето 2018 года.