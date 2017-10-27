Аналитики Strategy Analytics считают, что сегмент умного дома будет одним из основных на рынке интернета вещей

Аналитики компании Strategy Analytics считают, что сегмент умного дома будет являться одним из ключевых факторов роста рынка интернета вещей в течение 2020-х годов.

Уже к концу текущего года в мире будет работать около 20 млрд подключённых устройств и устройств интернета вещей, а ещё 10 млрд добавятся в течение последующих четырёх лет.

За 2020-е годы только рынок умного дома достигнет отметки в 50 млрд устройств. Уже к 2021 году данный рынок в количественном выражении обгонит рынок смартфонов. Также источник утверждает, что по итогам текущего года рынок интернета вещей вырастет на 17%. При этом пока на корпоративный сегмент данного рынка приходится 52% продаж.

На диаграмме выше можно видеть, что рынок интернета вещей в количественном выражении будет расти сильнее других. Кроме того, расти будет и сегмент умного дома. А вот остальные подключённые устройства такого роста продаж продемонстрировать не смогут.