Стоимость бренда Samsung удвоилась за последние пять лет

Как сообщает издание The Investor, компания Samsung Electronics продолжает удерживать звание самого дорогого корейского бренда. За последние пять лет стоимость бренда Samsung практически удвоилась и сейчас составляет 51,4 млрд долларов.
Согласно данным британской аналитической компании Brand Finance, в 2012 году стоимость бренда Samsung Electronics составляла 28,5 млрд долларов. В этом году бренд подорожал на 12%. Компания успешно оправилась от потрясения, вызванного отзывом Galaxy Note7 и многомиллиардными убытками.
Второе место удерживает Hyundai Motor Group с результатом 8,7 млрд долларов. Третье место занимает мобильный оператор SK Telecom (5,2 млрд долларов), следом за которым с небольшим отрывом идет еще один оператор KT (5,09 млрд долларов).
Стоимость бренда LG Electronics оценивается в 5 млрд долларов.