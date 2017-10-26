Второе место удерживает Hyundai Motor Group с результатом 8,7 млрд долларов. Третье место занимает мобильный оператор SK Telecom (5,2 млрд долларов), следом за которым с небольшим отрывом идет еще один оператор KT (5,09 млрд долларов).

Согласно данным британской аналитической компании Brand Finance, в 2012 году стоимость бренда Samsung Electronics составляла 28,5 млрд долларов. В этом году бренд подорожал на 12%. Компания успешно оправилась от потрясения, вызванного отзывом Galaxy Note7 и многомиллиардными убытками.

Как сообщает издание The Investor, компания Samsung Electronics продолжает удерживать звание самого дорогого корейского бренда. За последние пять лет стоимость бренда Samsung практически удвоилась и сейчас составляет 51,4 млрд долларов.

Стоимость бренда Samsung удвоилась за последние пять лет

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