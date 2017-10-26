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Робот Jibo добрался до своих владельцев спустя три года после успеха на Indiegogo

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Источник: Jibo

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Более трех лет назад на площадке коллективного финансирования было собрано более 3,6 млн долларов на выпуск Jibo — первого социального робота для дома.

В 2015 году Acer инвестировала в стартап Jibo около 11 млн долларов, массовое производство робота должно было начаться в первом полугодии 2016, однако для улучшения различных характеристик было решено отложить запуск на октябрь 2016. Тогда сообщалось, что цена увеличится с $599 до $749.

На этой неделе те, кто первыми поддержал разработчиков на Indiegogo, наконец, начали получать свои посылки. Для всех остальных цена робота теперь составляет $900.

Робот Jibo добрался до своих владельцев спустя три года после успеха на Indiegogo

Если три года назад Jibo называли первым социальным роботом для дома, то теперь на рынке появились умные акустические системы от Google и Amazon, который могут общаться со своими владельцами. Но Jibo является не просто персональным помощником. Робот использует голоса и лица для того, чтобы распознавать людей, помнить их предпочтения, а также старается использовать шутки и поддерживать беседу. Он слушает, запоминает и учится. Кроме того, верхняя часть робота является подвижной, она обращается к человеку, с которым идет разговор, а на экране могут отображаться различные эмоции.

26 октября 2017 Г.

10:39

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Робот Jibo добрался до своих владельцев спустя три года после успеха на Indiegogo: Цена робота теперь составляет $900

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