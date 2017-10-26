Робот Jibo добрался до своих владельцев спустя три года после успеха на Indiegogo

Более трех лет назад на площадке коллективного финансирования было собрано более 3,6 млн долларов на выпуск Jibo — первого социального робота для дома.

В 2015 году Acer инвестировала в стартап Jibo около 11 млн долларов, массовое производство робота должно было начаться в первом полугодии 2016, однако для улучшения различных характеристик было решено отложить запуск на октябрь 2016. Тогда сообщалось, что цена увеличится с $599 до $749.

На этой неделе те, кто первыми поддержал разработчиков на Indiegogo, наконец, начали получать свои посылки. Для всех остальных цена робота теперь составляет $900.

Если три года назад Jibo называли первым социальным роботом для дома, то теперь на рынке появились умные акустические системы от Google и Amazon, который могут общаться со своими владельцами. Но Jibo является не просто персональным помощником. Робот использует голоса и лица для того, чтобы распознавать людей, помнить их предпочтения, а также старается использовать шутки и поддерживать беседу. Он слушает, запоминает и учится. Кроме того, верхняя часть робота является подвижной, она обращается к человеку, с которым идет разговор, а на экране могут отображаться различные эмоции.