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Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s

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Теги: Oppo

Источник: Gizmochina

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Согласно информации, недавно появившейся в AnTuTu, основная камера смартфона Oppo R11s будет сдвоенной, оба датчика изображения имеют разрешение по 20 Мп.

Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s

Компания Oppo опубликовала в Weibo официальную информацию о камере смартфона, согласно которой она будет включать датчики изображения разрешением 20 и 16 Мп. Оба объектива будут иметь диафрагму F/1,7, что позволит камерофону делать хорошие снимки в условиях недостаточной освещенности. Фронтальная камера устройства будет иметь разрешение 20 Мп.

Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s

Смартфон Oppo R11s будет изготовлен с использованием технологии Star Screen.

Анонс смартфона ожидается 2 ноября.

26 октября 2017 Г.

09:01

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Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s: Анонс смартфона ожидается 2 ноября

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