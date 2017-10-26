Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s

Согласно информации, недавно появившейся в AnTuTu, основная камера смартфона Oppo R11s будет сдвоенной, оба датчика изображения имеют разрешение по 20 Мп.
Компания Oppo опубликовала в Weibo официальную информацию о камере смартфона, согласно которой она будет включать датчики изображения разрешением 20 и 16 Мп. Оба объектива будут иметь диафрагму F/1,7, что позволит камерофону делать хорошие снимки в условиях недостаточной освещенности. Фронтальная камера устройства будет иметь разрешение 20 Мп.
Смартфон Oppo R11s будет изготовлен с использованием технологии Star Screen.
Анонс смартфона ожидается 2 ноября.