Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s

Компания Oppo опубликовала в Weibo официальную информацию о камере смартфона, согласно которой она будет включать датчики изображения разрешением 20 и 16 Мп. Оба объектива будут иметь диафрагму F/1,7, что позволит камерофону делать хорошие снимки в условиях недостаточной освещенности. Фронтальная камера устройства будет иметь разрешение 20 Мп.

Согласно информации, недавно появившейся в AnTuTu , основная камера смартфона Oppo R11s будет сдвоенной, оба датчика изображения имеют разрешение по 20 Мп.

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