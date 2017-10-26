Nissan показала прототип полностью беспилотного автомобиля и вывела его на дороги Токио
Пока многие производители лишь говорят о полностью беспилотных автомобилях, компания Nissan без лишнего шума вывела на дороги общего пользования в Токио прототип такой машины.
Автогигант утверждает, что благодаря системе ProPilot нового поколения, авто способно двигаться полностью самостоятельно, начиная с момента указания водителем пункта прибытия посредством системы навигации и заканчивая прибытием в этот самый пункт.
Система искусственного интеллекта машины использует данные с 12 сонаров, 12 камер, девяти радаров и шести лазерных датчиков. Всё это дополнено картами высокой точности.
Что немаловажно, уже сейчас всё это навесное оборудование не сильно меняет внешний вид автомобиля. В частности, на снимках мы видим этот самый прототип, созданный на основе седана Infinity Q50. Издалека признать в этом авто прототип полностью беспилотной машины вряд ли удастся.
К сожалению, из пресс-релиза не ясно, была ли машина выведена на дороги лишь в рамках анонса или же за этим последуют какие-то испытания. С другой стороны, до появления таких серийных авто ещё три года, так что до того момента Nissan явно успеет провести огромное количество тестов и испытаний.
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26 октября 2017 Г.
20:58
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