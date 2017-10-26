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Nissan показала прототип полностью беспилотного автомобиля и вывела его на дороги Токио

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Теги: авто

Источник: Nissan

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Пока многие производители лишь говорят о полностью беспилотных автомобилях, компания Nissan без лишнего шума вывела на дороги общего пользования в Токио прототип такой машины.

Автогигант утверждает, что благодаря системе ProPilot нового поколения, авто способно двигаться полностью самостоятельно, начиная с момента указания водителем пункта прибытия посредством системы навигации и заканчивая прибытием в этот самый пункт.

Nissan испытала полностью беспилотную машину

Система искусственного интеллекта машины использует данные с 12 сонаров, 12 камер, девяти радаров и шести лазерных датчиков. Всё это дополнено картами высокой точности.

Что немаловажно, уже сейчас всё это навесное оборудование не сильно меняет внешний вид автомобиля. В частности, на снимках мы видим этот самый прототип, созданный на основе седана Infinity Q50. Издалека признать в этом авто прототип полностью беспилотной машины вряд ли удастся.

К сожалению, из пресс-релиза не ясно, была ли машина выведена на дороги лишь в рамках анонса или же за этим последуют какие-то испытания. С другой стороны, до появления таких серийных авто ещё три года, так что до того момента Nissan явно успеет провести огромное количество тестов и испытаний.

26 октября 2017 Г.

20:58

Ctrl
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