Компания Canon отчиталась за третий квартал 2017 года

Компания Canon опубликовала отчет за третий квартал 2017 года.

Доход за отчетный период достиг 8,8 млрд долларов. Операционная прибыль составила 712 млн долларов, прибыль до уплаты налогов — 777 млн долларов, чистая прибыль — 558 млн долларов. Все эти показатели увеличились по сравнению с прошлогодними: доход — на 27,7%, операционная прибыль — на 101,1%, прибыль до уплаты налогов — на 94,0%, чистая прибыль — на 158,6%.

Подразделение Office зафиксировало увеличение продаж офисных МФУ, лазерных принтеров и расходных материалов.

Подразделение Imaging System сообщило о сокращении продаж камер со сменными объективами. При этом компания все же смогла остаться крупнейшим поставщиком таких камер в США, Японии и крупных странах Европы. Вопреки тенденции последних лет продажи компактных камер несколько увеличились. Производитель объясняет это интересом к модели G9 X Mark II и тем фактом, что предшествовавшее сокращение продаж было отчасти вызвано нехваткой датчиков изображения вследствие землетрясения. Увеличились и продаже струйных печатающих устройств.

Подразделение Industry and Others смогло нарастить продажи литографических систем для полупроводникового производства и оборудования для выпуска плоских панелей. В компании это связывают с ростом спроса на микросхемы памяти и панели OLED.