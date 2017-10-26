Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV — 100-дюймовый лазерный телевизор стоимостью 10 000 долларов

Компания Hisense объявила о доступности своего флагманского 100-дюймового телевизора под названием 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV.
Как ясно из названия, разрешение панели составляет 4K UHD, а сам телевизор относится к категории лазерных. Конечно, формально телевизором устройство называть не очень верно, да и сам производитель в пресс-релизе использует также и термин «система». Причина в том, что устройство состоит из отдельного лазерного проектора и 100-дюймового экрана, который сам по себе ничего отображать не может.
Известно, что в основе проектора лежит микросхема Texas Instruments DLP 4K UHD DMD. Яркость проектора достигает 3000 кд/м². Кроме того, в комплект входит акустическая система Harman Kardon мощностью 110 Вт. Из набора портов известно только о паре HDMI, а срок жизни источника света заявлен равным 20 000 часов.
Купить Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV можно за 10 000 долларов.