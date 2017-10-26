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Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV — 100-дюймовый лазерный телевизор стоимостью 10 000 долларов

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Теги: Hisense

Источник: Hisense

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Компания Hisense объявила о доступности своего флагманского 100-дюймового телевизора под названием 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV.

Hisense представила лазерную систему 100

Как ясно из названия, разрешение панели составляет 4K UHD, а сам телевизор относится к категории лазерных. Конечно, формально телевизором устройство называть не очень верно, да и сам производитель в пресс-релизе использует также и термин «система». Причина в том, что устройство состоит из отдельного лазерного проектора и 100-дюймового экрана, который сам по себе ничего отображать не может.

Известно, что в основе проектора лежит микросхема Texas Instruments DLP 4K UHD DMD. Яркость проектора достигает 3000 кд/м². Кроме того, в комплект входит акустическая система Harman Kardon мощностью 110 Вт. Из набора портов известно только о паре HDMI, а срок жизни источника света заявлен равным 20 000 часов.

Hisense представила лазерную систему 100

Купить Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV можно за 10 000 долларов.

26 октября 2017 Г.

11:10

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