Электромобили Nissan будут «петь» во время движения

Поскольку гибридные и электрические автомобили передвигаются намного тише машин на бензиновых и дизельных двигателях, министерство транспорта США ввело требование, что они должны сопровождать движение шумом, чтобы предупреждать пешеходов о своем приближении. Это требование особенно актуально в случае незрячих или слабовидящих пешеходов.

В компании Nissan подошли к вопросу творчески и заставили электромобиль не просто шуметь, а издавать музыкальные звуки. По словам разработчиков, звук излучает «энергию и уверенность», а его высота зависит от скорости.

Звук включается на скорости от 20 до 30 км/ч. В компании Nissan постарались сделать сигнал хорошо слышимым, но не раздражающим для окружающих.

Разработка называется Canto, что в переводе с латыни означает «я пою». Как скоро она найдет применение в серийных машинах — пока неизвестно, но во что превратятся улицы городов в час пик, когда множество машин движется по улицам с небольшой скоростью, можно себе представить.