Apple купила компанию PowerbyProxi, которая специализируется на технологиях беспроводной зарядки

Компания Apple стала новым владельцем компании PowerbyProxi, которая вот уже 10 лет создает решения для беспроводной зарядки самых разных устройств, включая технику и дроны.

PowerbyProxi создала беспроводную модульную водонепроницаемую зарядную систему Proxi-Module, которую можно использовать в самых разных сценариях и продуктах. Мощность зарядки достигает 100 Вт, а эффективность зарядной станции составляет 91%.

В сентября Apple представила беспроводную зарядную станцию для смартфонов и умных часов, которая будет выпущены в следующем году. PowerbyProxi позволит Apple выпускать больше подобных аксессуар, повышая их эффективность.

В небольшом официальном заявлении основатель PowerbyProxi Фэди Мишрики (Fady Mishriki) заявил, что вся команда рада стать частью большой семьи Apple.

Сумма сделки не оглашается.