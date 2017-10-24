В Центральной и Восточной Европе рост продаж смартфонов составил 9% в количественном выражении и 26% — в денежном

Аналитики GfK подсчитали, что в третьем квартале текущего года в мире было реализовано 367 млн смартфонов, что на 3% превышает показатель прошлого года. Но не везде рост был таким скромным. К примеру, в Латинской Америке и Центральной и Восточной Европе зафиксировали увеличение продаж на 11% и 9% соответственно.

А вот средняя цена продажи смартфона за год выросла на 7%, только вот источник почему-то не уточняет, непосредственно сам показатель.

Отдельно можно отметить, что в Западной Европе был зафиксирован спад продаж в количественном выражении на 7%, а вот в денежном — рост на 4%. Центральная и Восточная Европа и вовсе продемонстрировали рост продаж в денежном выражении на 26%, а Китай — на 20%.

По итогам года в целом аналитики ожидают роста продаж на 4% в количественном выражении и на 10% — в денежном. В первом случае это будет соответствовать 1,478 млрд смартфонов, а во втором — 478,3 млрд долларов.