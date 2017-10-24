Датчик изображения OmniVision OS05A20 с пикселями размером 2 x 2 мкм предназначен для камер видеонаблюдения. По квантовой эффективности он существенно превосходит предыдущие датчики OmniVision этой категории. Оптический формат датчика — 1/2,7 дюйма, разрешение — 5 Мп. Датчик может выдавать видео с разрешением 2688 x 1944 пикселей с кадровой частотой 60 к/с, 1920 х 1080 пикселей — с кадровой частотой 120 к/с или 1280 х 720 пикселей — с кадровой частотой 180 к/с. Для внешнего оформления выбран вариант CPS. На плате датчик занимает участок размерами 6,6 х5,9 мм.

Компания OmniVision Technologies представила датчик изображения OS05A20. По словам производителя, это первый датчик изображения, в котором используется технология Nyxel . Напомним, представленная в первой половине месяца технология Nyxel позволяет улучшить работающие в ближнем инфракрасном диапазоне датчики систем машинного зрения и приборов ночного видения.

У OmniVision готов первый датчик изображения, в котором используется технология Nyxel

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У OmniVision готов первый датчик изображения, в котором используется технология Nyxel: Датчик изображения OmniVision OS05A20 предназначен для камер видеонаблюдения

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