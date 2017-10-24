Компания Rambus отчиталась за третий квартал 2017 года

Компания Rambus опубликовала отчет за минувший квартал. Третий квартал 2017 года принес ей 99,1 млн долларов дохода. Это на 10% больше, чем год назад, когда доход компании был равен 89,9 млн долларов.

Операционная прибыль за отчетный период составила 17,0 млн долларов. Для сравнения: год назад этот показатель был равен 11,8 млн долларов.

Итогом квартала стала чистая прибыль в размере 7,7 млн долларов. В третьем квартале 2016 года чистая прибыль Rambus была равна 4,5 млн долларов.

К достижениям квартала производитель относит то факт, что он уже располагает первыми наборами микросхем для модулей DDR5 DIMM. Новая память будет поддерживать скорости передачи данных до 6,4 Гбит/с, что позволит удвоить пропускную способность модулей — с нынешних 25,6 ГБ/с, обеспечиваемых DDR4, до 51,2 ГБ/с. При этом напряжение питания будет понижено с 1,2 до 1,1 В. В Rambus рассчитывают первыми выйти на рынок новой памяти в сотрудничестве с производителями модулей.