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Samsung откроет шоурум в футуристическом торговом центре Лондона

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Теги: Samsung

Источник: Bloomberg

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Как сообщает источник, компания Samsung намерена открыть крупный демонстрационный центр в лондонском районе King’s Cross.

На данный момент компания завершает сделку по аренде почти 2000 м² на верхнем этаже торгового центра Coal Drops Yard, который находится на финальной стадии строительства и будет открыт через год.

Samsung займёт верхний этаж ТЦ Coal Drops Yard своим демонстрационным центром

Шоурум Samsung разместится под футуристической крышей здания, архитектором которого выступил Томас Хетервик (Thomas Heatherwick). Источник сравнивает размеры будущего центра Samsung с магазином Apple на Риджент-стрит.

Samsung займёт верхний этаж ТЦ Coal Drops Yard своим демонстрационным центром

В целом же концепция нового объекта будет схожа с шоурумом Samsung 837, расположенном в Нью-Йорке. Там посетители могут не просто ознакомиться с новинками корейского гиганта, но и посетить ресторан, аудиовизуальную студию, художественную галерею и даже мини-театр. А вот купить что-либо там нельзя, так что, вероятно, и новый объект Samsung не будет магазином.

22 октября 2017 Г.

19:13

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