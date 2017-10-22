Samsung откроет шоурум в футуристическом торговом центре Лондона

Как сообщает источник, компания Samsung намерена открыть крупный демонстрационный центр в лондонском районе King’s Cross.

На данный момент компания завершает сделку по аренде почти 2000 м² на верхнем этаже торгового центра Coal Drops Yard, который находится на финальной стадии строительства и будет открыт через год.

Шоурум Samsung разместится под футуристической крышей здания, архитектором которого выступил Томас Хетервик (Thomas Heatherwick). Источник сравнивает размеры будущего центра Samsung с магазином Apple на Риджент-стрит.

В целом же концепция нового объекта будет схожа с шоурумом Samsung 837, расположенном в Нью-Йорке. Там посетители могут не просто ознакомиться с новинками корейского гиганта, но и посетить ресторан, аудиовизуальную студию, художественную галерею и даже мини-театр. А вот купить что-либо там нельзя, так что, вероятно, и новый объект Samsung не будет магазином.